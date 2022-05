Arnaud De Lie wint overtuigend in Marcel Kint Classic

Arnaud De Lie heeft zondag de Marcel Kint Classic, ook bekend als de GP Marcel Kint, gewonnen. Na een koers van 199 kilometer tussen Kortrijk en Zwevegem was de kopman van Lotto Soudal de beste in de massasprint, voor Luca Mozzato en Gerben Thijssen. De Marcel Kint Classic is onderdeel van de Exterioo Cycling Cup.

De koers ging van start zonder enkele renners die wel op de startlijst stonden. Ruben Apers, Jules Hesters, Tom Devriendt en Rudy Barbier waren absent. Van de renners die wel erbij waren, schoven er er zeven mee in de ontsnapping van de dag: Miguel Heidemann, Kenneth Van Rooy, Morten Hulgaard, Declan Trezise, James Fouché, Jon Knolle en Max Kroonen. Zij kregen een voorsprong van ruim zes minuten.

In het peloton waren het onder meer Cofidis, Arkéa-Samsic en Alpecin-Fenix die de achtervolging leidden. Het parcours was flink aangepast ten opzichte van vorig jaar en dat betekende dat de Tiegemberg, de Kluisberg, de Nieuwe Kwaremont, de Paterberg en de Oude Kwaremont overwonnen moesten worden.

Peloton houdt zicht op koplopers

De laatste hindernis, de tweede keer Kluisberg, lag echter op veertig kilometer van de meet. Vier koplopers (Fouché, Heidemann, Hulgaard en Van Rooy) begonnen met anderhalve minuut voorsprong aan die laatste fase richting de aankomstzone in Zwevegem. Op 19 kilometer van de meet, bij de een-na-laatste passage aan de finish, was het verschil nog maar 30 seconden.

Vooral Arkéa-Samsic reed in de finale op kop van het peloton, maar de Franse formatie kreeg het gat niet dicht. TotalEnergies en Cofidis gingen daarom mee rijden om Heidemann, Hulgaard en Fouché terug te pakken. Van Rooy moest in de slotfase lossen bij zijn medevluchters. De drie overgebleven koplopers hielden echter een goed tempo vast, want vier kilometer voor de finish was het verschil nog altijd een halve minuut.

De Lie wint met overmacht

Daarna ging het echter hard. In de laatste kilometer was het einde verhaal voor de vluchters en kwamen de sprinters uit hun hok. Arnaud De Lie kreeg een uitstekende lead out van Reinardt Janse van Rensburg en was met overmacht de snelste. Luca Mozzato (B&B Hotels-KTM) en Gerben Thijssen (Intermarché-Wanty-Gobert) mochten mee het podium op.

Piet Allegaert (vijfde), Lionel Taminiaux (Alpecin-Fenix) en Sep Vanmarcke (Israel-Premier Tech) zorgden ervoor dat er vijf Belgen in de top-10 eindigden.

Exterioo Cycling Cup 2022