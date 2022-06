Arnaud De Lie: “Winnen tegen Cavendish en Nizzolo is heel speciaal”

Interview

Arnaud De Lie blijf maar winnen. Ook in de Heistse Pijl was het vanmiddag weer prijs, na een zeer chaotische slotkilometer. “Dat ik hier ook 125 UCI-punten pak? Heel mooi, maar winnen is véél belangrijker”, vertelt de Waal aan WielerFlits.

Seizoenszege nummer vijf is een speciale voor De Lie. Bij de eerste vier overwinningen heetten de concurrenten nog Juan Sebastian Molano, Dries De Bondt, Stefano Oldani en Luca Mozzato. Rappe jongens, maar geflankeerd worden door Mark Cavendish en Giacomo Nizzolo is toch andere koek.

“Het deelnemersveld was ongelooflijk vandaag. Cavendish en Nizzolo zijn twee renners die hun strepen al verdiend hebben in de grote rondes. Daarom is deze overwinning voor mij toch echt een nieuwe stap in mijn carrière. Dat Cavendish mijn naam niet kende? Nu wel (lacht). Heel fijn als de beste spurter van de laatste vijftien jaar je leert kennen. Superveel respect voor hen allebei.”

Ook de manier waarop De Lie het afwerkte, was straf. De Waal legde de basis voor zijn zege op de Heistse Berg. “Het doel van de ploeg was op het begin van de klim goed gepositioneerd zitten. In vijfde positie zat ik ideaal om de aanval van Piet Allegaert te beantwoorden, waardoor we een kloofje met drie hadden. Na de laatste bocht nam ik mijn verantwoordelijkheid om de snelheid erin te houden. En na een vroege aanzet van Nizzolo kon ik er op 250 meter ideaal uitkomen.”

Jacht op UCI-punten

Lotto Soudal mag zijn beide handen kussen met een puntenpakker als De Lie, die de ploeg bijna uit de degradatiezone fietst. “Maar winnen blijft zo veel belangrijker. Bij Lotto Soudal koersen we alleen voor de overwinning. Sommige ploegen sprinten met meerdere renners, die dan derde, vierde en vijfde worden. Maar zo’n uitslag ziet er niet mooi uit. Het heeft vaak geen zin, omdat alleen de punten van de tien beste renners van de ploeg tellen. En die waren hier niet eens bij.”

“Ik pak 125 punten. Met een vierde en zesde plaats hadden we er even veel gehad, maar dan win ik toch liever. Morgen heeft de ploeg meer opties. Want dan rijden we met Campenaerts, Gilbert en Wellens, die wél in onze top 10 staan. Ik hoop dat ze voor een mooie uitslag kunnen gaan.”

Met morgen doelt De Lie op de Brussels Cycling Classic, waar hij overigens niet van start zal gaan. “Vandaag, morgen én overmorgen koersen in de Ronde van Limburg zou te zwaar geweest zijn. Ik heb liever twee koersdagen per week met één dag rust ertussen. Elke dag à bloc gaan kost ook krachten. Als ik morgen van start zou gaan, dan zou ik geen 100 procent zijn. En ik ben liever overal waar ik start op mijn best.”

Druk programma

Desondanks kent De Lie wel een superdrukke maand, met talloze 1.1-koersen op zijn programma. Begint hij de vermoeidheid al te voelen. “Nee nee, het bevalt me supergoed. Ik koers graag, omdat ik een renner ben die koersritme hard nodig heeft. En ik vind het ook superleuk. Ik leef niet om te trainen. Trainen is goed, maar koersen is zo veel beter.”

Tot slot had de Luxemburgse Waal nog een woordje klaar over zijn toekomst. Ligt die bij Lotto Soudal? “Normaal wel, hé. Ik krijg hier zo veel vertrouwen. Ik denk dat dat ook het belangrijkste is voor een wielrenner. Brent Van Moer, Cedric Beullens, Sébastien Grignard en alle andere ploegmaats doen altijd mooi werk voor mij. Waarom zou ik naar een andere plaats kijken, als ik me hier super voel? Het is nog niet rond, maar ik denk dat het voor twee of drie jaar wordt.”