Arnaud De Lie voor Omloop Het Nieuwsblad: “Maakt niet uit hoe, áls ik maar win”

Arnaud De Lie is aankomende zaterdag een van de topfavorieten voor Omloop Het Nieuwsblad. Vorig jaar bewees de 21-jarige renner van Lotto Dstny dat hij vanaf de start van het seizoen in orde was, hij werd tweede achter winnaar Dylan van Baarle. Dit jaar heeft de Belg zijn voorbereiding anders aangepakt om nog beter aan het vertrek te staan.

Vorig jaar won De Lie de sprint van een uitgedund peloton achter winnaar Dylan van Baarle. Dit keer wil de Waal in Omloop Het Nieuwsblad op de hoogste trede van het podium staan. “Het is niet belangrijk hoe ik win. Als ik maar win”, geeft hij aan in gesprek met Het Nieuwsblad. In tegenstelling tot voorgaande jaren wist de talentvolle sprinter dit jaar nog niet te zegevieren voor het Openingsweekend. “Ik had natuurlijk liever al gewonnen, maar wie zal zich over enkele maanden nog herinneren dat ik slecht was in de Jaén Superior?”, geeft de renner van Lotto Dstny aan.

De Lie kende in aanloop naar het Vlaamse voorjaar een andere voorbereiding dan voorgaande seizoenen. Hij trainde op hoogte op de Teide. “Sommigen dachten dat ik klimmer zou worden. Maar we hebben hetzelfde getraind als vorig jaar, alleen de locatie was anders”, geeft de sterke sprinter aan. Volgens de Belg is het goed om op jonge leeftijd een andere aanpak uit te proberen. “Je moet niet iets anders proberen als je 37 jaar bent. Je moet dat doen als je jong bent.” De kopman geeft aan dat hij zaterdag weet of de aangepaste voorbereiding goed gewerkt heeft. Wanneer dit het geval is heeft hij de formule voor de komende jaren gevonden.

De kopman van Lotto Dstny heeft zelf zijn ogen gericht op het sterrenesemble van Visma | Lease a Bike. Volgens de Belg heeft de Nederlandse formatie veel kopmannen waarmee ze de koers kunnen bepalen. Over zijn eigen kansen geeft De Lie aan dat als hij er nog bij is na de Bosberg, de rest van het peloton bang mag worden. “Voor mij is het niet belangrijk hoe ik win. Als ik maar win. Er mag zelfs een ploegmaat winnen, dat is even goed!”, geeft hij aan.

Voor het Vlaamse Openingsweekend is slecht weer voorspeld. Voor deze mogelijke omstandigheden keert de Ardennees zijn hand niet om. “Ik kijk uit naar het aangekondigde rotweer. Dat maakt de koers zwaarder voor de anderen. En niet voor mij”, zo geeft hij met een grijns aan.