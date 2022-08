Arnaud De Lie vierde in Bretagne: “Tevreden, maar je wil uiteraard steeds meer”

Arnaud De Lie maakte in de Bretagne Classic-Ouest France kans op de overwinning, maar hij werd uiteindelijk vierde in de uitslag. De jonge sprinter van Lotto Soudal hield knap stand in de heuvelachtige koers, maar kon Wout van Aert niet verslaan. “Misschien maakten we een klein foutje om iets te vroeg vooraan te zitten”, blikt hij terug op zijn sprint.

“Daarentegen lanceerde ik mijn sprint niet te vroeg, maar met de oplopende finish en de tegenwind werd ik helemaal aan het eind nog geremonteerd. Ik was dicht bij het podium en misschien zelfs de zege, dus deze vierde plaats stelt me uiteraard tevreden”, aldus De Lie, die uiteindelijk Van Aert, Axel Laurance en Alexander Kamp voor zich moest dulden in Plouay.

Tevredenheid dus bij Die. “Maar als je voor de zege kan sprinten, wil je uiteraard steeds meer. De benen voelden nog relatief goed voor de sprint en de ploeg heeft me alweer prima gelanceerd. Na Gent-Wevelgem is dit pas mijn tweede koers van dergelijk lange afstand”, doelt hij op de 254 kilometer lange WorldTour-koers. “Dat daar nu reeds een resultaat aan vast hangt maakt me zeer blij.”

“De ploeg heeft het opnieuw prima gedaan vandaag en ik ben blij dat ik hen met deze vierde plek kan belonen voor het vele werk. Dit is opnieuw een boost richting mijn eerstvolgende koers: GP Fourmies”, vertelt De Lie. Naast de strijd om de zege scoorde het Belgische talent ook belangrijke UCI-punten in de strijd tegen degradatie uit de WorldTour. Zelf pakte hij 220 punten, terwijl ook Jasper De Buyst (24), Philippe Gilbert (24) en Victor Campenaerts (8) voor UCI-punten zorgden in Bretagne.