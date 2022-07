Arnaud De Lie verslaat Girmay in derde etappe Tour de Wallonie

De derde etappe in de Tour de Wallonie is een prooi geworden voor Arnaud De Lie. De beloftevolle Belgische sprinter van Lotto Soudal versloeg in Rochefort generatiegenoot Biniam Girmay in de sprint, de Fransman Auxel Laurence werd derde. De Australiër Robert Stannard gaat nog altijd aan de leiding in het algemeen klassement.

Na de zege van Oier Lazkano in Herve, gaat de Tour de Wallonie verder met een etappe naar Rochefort. De rit was verre van vlak, getuige de bijna drieduizend hoogtemeters. Maar toch weerhield dit de organisatie er niet van om de rit te bestempelen als de eerste échte sprinterskans. De rappe mannen moesten eerst echter wel behoorlijk hoogtemeters overwinnen, met onder meer de Côte de Chambralles (1,9 km aan 6,8%), Côte de Malboutée (5,1 km aan 2,5%) en Côte du Fays (3,4 km aan 3,5%) op de route. De Côte du Fais was op goed 35 kilometer van de streep de laatste gecategoriseerde scherprechter.

Razendsnelle openingsfase

Voor de start was er een fikse tegenvaller voor de organisatie. Wereldkampioen Julian Alaphilippe, de grote publiekstrekker in deze Tour de Wallonie, moest zich namelijk terugtrekken voor de derde etappe. De Fransman, die de eerste rit met finish op de Muur van Hoei nog wist te winnen, heeft een positieve coronatest afgeleverd. Maar ook zonder Alaphilippe werd er in de openingsfase bijzonder hard gereden. De eerste aanvalspogingen werden al snel in de kiem gesmoord. Zo probeerde een groep van een twintigtal renners – met Biniam Girmay als voornaamste passagier – vergeefs weg te springen uit het peloton.

De renners reden vervolgens in gestrekte draf naar de eerste tussensprint, waar Loïc Vliegen – de nummer vier in het klassement – de volle buit (drie seconden) wist te pakken. Het bleef ook na de tussensprint onrustig in het peloton, waardoor de boel op een gegeven moment zelfs brak. Een eerste peloton wist zich af te scheiden, maar een hergroepering bleek onafwendbaar. Toch wisten zeven renners te profiteren van de chaos en de eerste succesvolle vlucht van de dag op poten te zetten. De namen: Matteo Trentin, Jorge Arcas, Ben Healy, Casper Pedersen, Jake Stewart, Ivo Oliveira en Stan Van Tricht.

Deze sterke vlucht kreeg een maximale voorsprong van goed drie minuten: dit was het sein voor de mannen van Lotto Soudal en Alpecin-Deceuninck om een tandje bij te schakelen in de achtervolging op de zeven vluchters. De Belgische formaties wisten met verenigde krachten het verschil te halveren, waardoor de koplopers met nog zestig kilometer te gaan een voorsprong verdedigden van anderhalve minuut. Van deze voorgift bleef weinig meer over en op een bepaald moment was het liedje van de vluchters uitgezongen. We konden ons vervolgens gaan opmaken voor een sprint.

De Lie blijft maar winnen

Al verliep dit niet zonder slag of stoot. Door het hoge tempo kwamen meerdere renners in de problemen: het ging onder meer te snel voor Merlier, toch een van de favorieten voor de dagzege. In de finale probeerde Kévin Vauquelin de sprintersteams nog te verrassen met een late aanval, maar de beloftevolle Franse allrounder van Arkéa-Samsic redde het niet en dus kregen we een sprint ter besluit. En niet voor het eerst dit seizoen kwam De Lie als winnaar uit de bus.

Het is voor de nog altijd maar 20-jarige renner van Lotto Soudal alweer zijn zevende overwinning van het seizoen. Het begon allemaal op Mallorca met een zege in Trofeo Playa de Palma, gevolgd door de GP Jean-Pierre Monseré, de Volta Limburg Classic, de Marcel Kint Classic, de Heistse Pijl, de Ronde van Limburg en vandaag dus in de Tour de Wallonie.