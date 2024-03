vrijdag 15 maart 2024 om 16:38

Arnaud De Lie tart alle wielerwetten in Bredene Koksijde Classic: Waal dicht kloof tussen twee waaiers

In de Bredene Koksijde Classic spelen waaiers een grote rol. Arnaud De Lie leek goed vooraan te zitten, maar liet zich op een bepaald moment toch verrassen. De jonge Waal wilde zich er echter niet bij neerleggen. Met een geweldige inspanning weet hij – tegen alle wielerwetten in – terug te keren bij de voorste groep.

De Lie speelt ook vandaag weer een hoofdrol in de koers. Eerder in de wedstrijd was de sprinter van Lotto-Dstny voor de zoveelste keer dit voorjaar betrokken bij een valpartij. Toch wist hij tijdens de tweede passage over de Kemmelberg al weg te rijden uit het peloton. In het vervolg van de koers nam de Waal veel initiatief. Maar zijn strafste stoot is zonder twijfel de solo naar de kopgroep terwijl het op de kant gaat!