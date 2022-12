‘Arnaud De Lie stelt debuut in een grote ronde nog een jaar uit’

Arnaud De Lie, een van de revelaties van het afgelopen wielerseizoen, zal volgens Het Laatste Nieuws nog geen grote ronde betwisten in 2023. De ploeg kiest met andere woorden voor een voorzichtige aanpak, in de wetenschap dat De Lie nog altijd maar 20 jaar is.

De razendsnelle Waal wist in zijn eerste jaar bij de profs meteen indruk te maken, Wat heet, De Lie ontpopte zich tot een echte veelwinnaar en kwam in 2022 maar liefst negen keer als winnaar over de streep. Het begon met een zege in de Challenge Mallorca en vervolgens was De Lie ook de beste in de GP Jean-Pierre Monseré, Volta Limburg Classic, Marcel Kint Classic, Heistse Pijl, Ronde van Limburg, een etappe in de Tour de Wallonie, Schaal Sels en de Egmont Cycling Race.

De Lie hoopt in 2023 de goede lijn door te trekken en te bevestigen, met name op een hoger niveau, maar zijn debuut in een drieweekse rittenkoers laat dus nog even op zich wachten. Zijn werkgever Lotto Dstny zal in 2023 overigens slechts meedoen aan twee grote rondes. De formatie zou volgens Het Laatste Nieuws namelijk niet aan de start verschijnen van de 106e editie van de Giro d’Italia.

Omdat Lotto Dstny (nu nog Lotto Soudal) na degradatie uit het hoogste echelon van de wielersport in 2023 geen WorldTeam meer is, heeft het de vrijheid om te passen voor bepaalde WorldTour-wedstrijden.