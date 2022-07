Arnaud De Lie: “Speciaal om voor de eerste keer in Wallonië te winnen”

Arnaud De Lie is nog maar een neoprof, maar wel een neoprof met al zeven profzeges op zak. De 20-jarige sprinter van Lotto Soudal was vandaag in de derde etappe van de Tour de Wallonie nog maar eens de snelste in een sprint.

Voor de nog altijd piepjonge De Lie is het wel een zeer bijzondere zege, aangezien het zijn eerste is op Waalse bodem. “Het is speciaal om voor de eerste keer in Wallonië te winnen”, laat de winnaar weten via een persbericht van zijn ploeg. “Uiteraard had ik deze etappe vooraf aangestipt en gisteren deed ik op het lastige Ardennenparcours tussen Verviers en Herve het nodige vertrouwen op voor de etappe van vandaag.”

“Die moest me nog wat beter liggen en de ploeg heeft er dan ook voor gezorgd dat het op dit lastige parcours toch op een sprint zou uitdraaien. Zo leverde Sébastien Grignard berenwerk om de ontsnapping binnen schot te houden. Daarna hebben de jongens een prima sprintvoorbereiding afgeleverd en loodste Jasper De Buyst me naar de overwinning.”

“Alles wat er nu nog bijkomt, is bij wijze van spreken een bonus”

De Lie versloeg in Rochefort zijn generatiegenoot Biniam Girmay, goed voor alweer zijn zevende zege van het seizoen. We kunnen wel spreken van een droomstart voor de neoprof van Lotto Soudal, die eerder deze maand zijn contract besloot open te breken en te verlengen tot eind 2024. “Ik hou ervan om te winnen en dat ik vandaag mijn zevende overwinning van het seizoen kan boeken, is fantastisch. Met één overwinning dit jaar was ik al tevreden geweest, dus dit overschrijdt alle verwachtingen.”

“Alles wat er nu nog bijkomt, is bij wijze van spreken een bonus, ook al wil ik graag op dit elan doorgaan. De etappe van dinsdag bevat nog wat meer hoogtemeters. Het wordt wat afwachten of er in Couvin ook om de zege gesprint wordt”, besluit de seizoensrevelatie.