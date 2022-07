Arnaud De Lie tekent verbeterd contract bij Lotto Soudal tot eind 2024

Het nieuws hing al in de lucht, maar nu heeft ook Lotto Soudal bevestigd dat Arnaud De Lie zijn contract heeft opengebroken en verlengd tot eind 2024. De Belgische seizoensrevelatie had een contract tot eind 2023, maar dat is nu verbeterd na zijn goede eerste seizoenshelft.

Voor De Lie was er weinig reden om niet bij te tekenen. “De ploeg heeft eigenlijk vanaf mijn eerste koers voor mij gereden. Als ik vertrouwen had in een goede sprint, kreeg ik alle steun. Dat wederzijdse vertrouwen is voor mij de belangrijkste reden om te verlengen”, geeft hij aan. “Volgend jaar hoop ik te kunnen meedoen in grotere klassiekers. Een Nokere Koerse, bijvoorbeeld, zou ik graag willen winnen. Maar eerst richt ik me op de tweede seizoenshelft van 2022.”

“We wisten dat hij een toptalent was omdat hij doorstroomde vanuit onze opleidingsploeg en we hem ook daarvoor al volgden. Maar dat hij direct zes keer zou winnen in zijn eerste halfjaar als prof, hadden we niet kunnen voorspellen”, zegt ploegbaas John Lelangue. “We geloven erin dat hij in de toekomst kan uitgroeien tot een renner die kan meedoen om de winst in de allergrootste wedstrijden. Renners als Arnaud De Lie, die we zelf opleiden en waar we vervolgens zelf mee kunnen scoren, zijn de toekomst van onze ploeg.”

Zes overwinningen

De 20-jarige De Lie, die dit jaar zijn debuut als prof maakte, heeft in 2022 al zes overwinningen op zijn naam. Hij was de beste in de Trofeo Playa de Palma-Palma, de Volta Limburg Classic en vier eendaagsen in België. John Lelangue wilde De Lie dan ook maar wat graag langer aan zich binden, maar hij pakte echter niet zomaar het eerste het beste voorstel. Met het laatste verbeterde aanbod ging De Lie wel akkoord.