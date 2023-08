Arnaud De Lie rondt ploegwerk af in Tour of Leuven: “Hele ploeg was top”

Video

Arnaud De Lie lijkt al weer helemaal terug na zijn zware val in de Vierdaagse van Duinkerke afgelopen mei. De Belg van Lotto Dstny boekte in de Tour of Leuven alweer zijn derde zege sinds zijn terugkeer in het peloton. De Lie had ook veel aan zijn ploeg te danken, die de hele koers domineerde. “De hele ploeg was top”, zei hij in het flashinterview na afloop.

Lotto Dsnty was met drie man vertegenwoordigd in de beslissende ontsnapping van zeven. “We kenden het parcours goed. We wilden het zwaar maken op de Bekestraat. We wilden de koers hard maken. Victor (Campenaerts, red.) was supersterk, maar de hele ploeg was top. De sfeer is super, het is echt goed”, aldus De Lie.

Medevluchter Axel Zingle ging de sprint vroeg aan, maar vooral de jonge Stan Van Tricht bleek een geduchte concurrent voor De Lie. “Het is moeilijk sprinten in zo’n kleine groep. Axel begon al op meer dan 300 meter, dat verraste me heel erg. Toen hij stopte kwam Van Tricht er heel snel overheen. Hij had superveel snelheid, maar ik kon er nog overheen komen, mijn benen waren nog top.”

De Lie lijkt nog weinig last te ondervinden van de blessures die hij in mei opliep. “Ik ben goed op weg. Ik heb een goede hoogtestage gehad in Livigno. In de Tour de Wallonie heb ik veel vertrouwen op gedaan. Het is een droom om dan meteen weer een aantal keer te kunnen winnen”, zei hij.

Lees ook: Arnaud De Lie klopt Stan Van Tricht in Tour of Leuven