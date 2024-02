woensdag 28 februari 2024 om 09:25

Arnaud De Lie reageert na val in Le Samyn: “Ik ga niet in de fout”

Video Arnaud De Lie begon als de uitgesproken favoriet aan Le Samyn, maar kwam op goed dertig kilometer van de streep ten val. De Lie was na zijn val not amused en liet zijn frustraties de vrije loop. Na afloop keek hij – net als zijn ploegleider Dirk Demol – naar de wedstrijdjury.

De Lie moest op ruim dertig kilometer van de streep van fiets wisselen vanwege een leegloper. De 21-jarige renner maakte zich echter niet druk en leek tussen de auto’s al snel weer zijn plek in te nemen in het peloton, maar schoof tijdens zijn achtervolging op hoge snelheid onderuit in een bocht. “Ja, ik ga zelf tegen de grond, maar ik ben niet in de fout gegaan”, vertelde De Lie aan de verzamelde media, waaronder WielerFlits.

“Ik was rustig en nam geen risico’s, maar plots werd er voor mij geremd. Ik weet nog altijd niet waarom. Ik begrijp niet wat de jury daar deed, door zo te remmen in die bocht. Ik kwam er met veel snelheid aan, maar de wagens voor me stonden stil. Ik werd zo heel erg verrast. Je moet op een dergelijk punt niet remmen, hé. Als die volgwagen – ik weet niet meer van welk team – daar gewoon zijn snelheid aankomt, kom ik niet ten val. Daar ben ik echt zeker van.”

De Lie was na zijn val zichtbaar geïrriteerd en liet zijn emoties de vrije loop. “Het is moeilijk om dan rustig te blijven. Ik had een kans om de wedstrijd te winnen. Als je zulke benen hebt… En als ik dan de sprint bekijk, dan zat de overwinning er zeker in. Maar nu ontglipt me dus misschien een overwinning. Ik moet hen dus bedanken”, klonk het cynisch.

En hoe zit het met de fysieke schade bij de kopman van Lotto Dstny? “Mijn knie – weer diezelfde knie – is wat gehavend. Maar het is gelukkig zonder erg. Ik zal nu een beetje op de boerderij werken en dan komt het wel in orde. Mijn vertrouwen is zeker niet weg. Parijs-Nice komt er nu zeer snel aan. Ik ben er klaar voor. Dat is het belangrijkste.”