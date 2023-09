donderdag 28 september 2023 om 17:41

Arnaud De Lie ook in Circuit Franco-Belge oppermachtig

Arnaud De Lie heeft het Circuit Franco Belge gewonnen. Hij was na ruim 190 kilometer de snelste van een elitegroep van vijftien man en boekte zo zijn negende overwinning van het seizoen. De altijd nog maar 21-jarige De Lie rekende in de oplopende sprint eenvoudig af met Rasmus Tiller (Uno-X) en Corbin Strong (Israel-Premier Tech).

Oscar Riesebeek (Alpecin-Deceuninck) en Meindert Weulink (ABLOC CT) waren de bekendste namen in een kopgroep van drie die een groot deel van de openingsfase van de koers kleurden. Zij waren op pad met twee Fransmannen, Mathis Le Berre (Arkéa-Samsic) en Célestin Guillon (Van Rysel-Roubaix Lille Métropole). De vier reden meer dan twee minuten weg van het peloton, waar Lotto Dstny en Israel-Premier Tech het tempo bepaalden.

Zwaar lokaal rondje

Alpecin-Deceuncinck koos voor de aanval, nadat ‘s ochtends duidelijk werd dat kopman en topfavoriet Jasper Philipsen ziek was geworden en niet kon starten. Daardoor kwam het gedroomde duel tussen Philipsen en Arnaud De Lie er niet. Of een sprint er kwam, moet blijken op een lastig finalerondje met de Cote du Trieu (1,2 km aan 7,4%), de Cote de l’Horlitin (1 km aan 5,9%) en een oplopende finishlijn. De omloop werd zes keer verreden.

Ruim 80 kilometer voor de finish viel het doek voor Riesebeek en Weulink in de kopgroep, waarna voor de eerste keer een elitegroep wegreed met onder meer Victor Campenaerts, Toms Skujins, Florian Sénéchal en Anthony Turgis. Door Intermarché-Circus-Wanty werd die groep teruggehaald, waarna Mike Teunissen en Dries De Bondt hun kans waagden. Ook die pogingen strandden vroegtijdig.

Sprint niet te voorkomen

Het was daarachter vooral Lotto Dstny dat de controle hield en ook aanvallend koerste, samen met Intermarché-Circus-Wanty en Lidl-Trek. De finale bleek alleen niet lastig genoeg voor een aanvaller of een groepje om weg te rijden. Op de laatste keer Trieu werd het peloton wel uit elkaar gereden, maar bleef alsnog een favorietengroep van vijftien man over.

Daarin was topfavoriet Arnaud De Lie ook nog present, maar ook rappe mannen als Biniam Girmay, Corbin Strong en Rasmus Tiller. Op de oplopende finishstraat in Kluisbergen probeerde Uno-X het De Lie moeilijk te maken, maar hij reageerde attent en had in de laatste 100 meter nog kracht genoeg om ook de sprint te winnen. Met overmacht kwam hij voor Tiller en Strong over de finish.