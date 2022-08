Arnaud De Lie na zege in Egmont Cycling Race: “Ik moest enorm diep gaan”

Arnaud De Lie heeft zichzelf en zijn ploeg nog maar eens een geweldige dienst bewezen in de Egmont Cycling Race. In Zottegem liet de 20-jarige neoprof alweer zijn negende zege van het seizoen noteren en bezorgde zo zijn ploeg Lotto Soudal weer een stapel punten in de strijd om het behoud van een WorldTour-licentie. Ploegmaat Jasper De Buyst eindigde bovendien derde.

“In de laatste ronde zat ik echt op de limiet, maar toen ik in de ultieme 200 meter de finish in het zicht kreeg, perste ik er alles uit. Dat was uiteindelijk genoeg voor mijn negende overwinning dit seizoen”, blikte hij terug. Voordat de jonge renner ging sprinten, had zijn ploeg zich al laten zien met Florian Vermeersch en Victor Campenaerts die er een lastige wedstrijd van moesten maken. “Voor ons hoefde het niet per se op een sprint uit te draaien, maar uiteindelijk was het aan mij om het af te maken. Een eerste en derde plaats is een mooi bewijs dat onze tactiek werkte.”

In de laatste omloop rond Zottegem regende het aanvallen. “Dat maakte het er niet gemakkelijk op natuurlijk”, vertelde De Lie verder. “Ook de finish zelf was oplopend, maar Jasper heeft me op indrukwekkende wijze richting de laatste 200 meter geloodst. Ik moest enorm diep gaan om deze overwinning te behalen, maar ben superblij dat ik het kan afmaken.” Met Arnaud Démare van Groupama-FDJ, winnaar van Milaan-San Remo en ritten in de Giro d’Italia en de Tour de France, klopte hij bovendien niet de minste naam.

Geen WK

De Lie, die onlangs zijn contract bij Lotto Soudal verlengde tot eind 2024, was zondag ook al de beste in de Schaal Sels Merksem. “Ik probeer gewoon iedere race waar ik aan de start sta te winnen: voor mezelf en voor de ploeg. Op mijn eigen vraag ga ik dan ook niet naar het WK voor beloften in Australië. Met negen overwinningen bij de profs op zak, heb ik in die categorie niets meer te zoeken. Liever koers ik nog wat in België en Frankrijk, waar mijn ouders en fans kunnen komen kijken.”