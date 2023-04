Arnaud De Lie: “Miste net dat tikkeltje om voor zege te gaan in Brabantse Pijl”

Lotto Dstny had meerdere kandidaten voor een goede uitslag in de Brabantse Pijl, maar uiteindelijk rolde er een zevende plaats uit voor de Belgische ploeg. Arnaud De Lie werd zevende in de sprint van een achtervolgende groep. “Ik denk dat we toch opnieuw kunnen spreken van een sterke collectieve prestatie”, zegt hij na afloop.

Andreas Kron schoof mee in de zeskoppige groep die in de finale wegreed. Hij zat mee met de uiteindelijke winnaar Dorian Godon en de nummer twee Ben Healy. “Met Andreas voorop creëerden we een goede situatie, maar hij voelde zich uiteindelijk niet sterk genoeg om voor de zege te gaan”, blikt De Lie terug. “We probeerden nog iets te forceren maar de twee voorop waren echt wel indrukwekkend sterk, waardoor ze uit de greep blijven.”

Zelf werd De Lie daarachter zevende. “Ik voelde me sterk, maar miste misschien ook net dat tikkeltje om voor de zege te kunnen gaan, daar moet ik eerlijk in zijn”, vertelt hij. “Misschien is een zevende plaats niet het gewenste resultaat, ik denk dat we toch opnieuw kunnen spreken van een sterke collectieve prestatie.”

“Het is fijn om te zien dat ik aan het eind van dit eerste koersblok me nog steeds heel goed voel. Ik word beetje bij beetje wat sterker. Maar nu volgt er eerst wat rust vooraleer op te bouwen richting de volgende doelstellingen”, aldus de 21-jarige kopman van Lotto Dstny, die nu een punt zet achter zijn voorjaar.

