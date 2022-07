Arnaud De Lie met schrik vrij na valpartij op kasseien in Tour de Wallonie

Lotto Soudal kan opgelucht ademhalen, want Arnaud De Lie is zonder al te veel schade uit de Tour de Wallonie gekomen. De talentvolle sprinter, en tevens grote puntenpakker in de strijd tegen degradatie, kwam woensdag in de slotrit ten val en moest opgeven.

De Lie, die eerder deze week al een rit won in de Waalse rittenkoers, kwam in de kasseienetappe naar Chapelle-lez-Herlaimont in aanraking met de stenen. Hij probeerde nog wel door te rijden, maar gaf even later op.

Na afloop van de slotetappe werd de schade opgemeten bij De Lie en die bleek mee te vallen. “Los van enkele schaafwonden, heeft hij geen verdere blessures”, laat Lotto Soudal weten in een kort bericht op social media.

De volgende wedstrijd op de agenda van Arnaud De Lie is de Tour of Leuven-Memorial Jef Scherens (7 augustus). Daar kan de sprinter met een overwinning of korte ereplaats weer UCI-punten scoren, want dat is hard nodig voor zijn werkgever in de strijd tegen degradatie uit de WorldTour.

