Arnaud De Lie maakt kleine zes weken na zware val zijn rentree op het BK

Arnaud De Lie is klaar voor zijn terugkeer in koers. De 21-jarige renner staat zondag aan de start van het BK op de weg in Izegem, laat zijn ploeg Lotto Dstny weten. Hij zal in een dienende rol rijden.

De Lie kreeg twee weken terug groen licht om weer te gaan trainen, nadat hij op 16 mei zwaar ten val in de openingsrit van de Vierdaagse van Duinkerke. Hij liep daarbij een klaplong, een gebroken sleutelbeen, een barst in het borstbeen en een gebroken rib op. De Stier van Lescheret ondervindt geen hinder meer van z’n val en wil zondag z’n team vooral helpen in Izegem.

“Arnaud start zonder enige stress”, vertelt Kurt Van De Wouwer, de sportief manager van Lotto Dstny. “Hij weet dat hij nog geen honderd procent is, maar hij wil er vooral bij zijn op het BK om z’n steentje bij te dragen. Opnieuw een rugnummer opspelden zal voor hem een grote morele opsteker zijn na een lange periode zonder competitie. Hij denkt niet aan de titel, maar wil gewoon koersen, het team helpen waar het kan en daarna met een goed gevoel op stage naar Livigno vertrekken.”

Na het BK op de weg en de aansluitende hoogtestage, zal De Lie op 22 juli aan de start staan van de Ethias Tour de Wallonie.

