Arnaud De Lie maakt indruk in de Omloop Het Nieuwsblad: “Het was ongelofelijk”

Arnaud De Lie wist de Omloop Het Nieuwsblad niet te winnen, maar maakte wel indruk in de Vlaamse openingsklassieker. Uiteindelijk eindigde hij als tweede. “Een tweede plaats in de Omloop Het Nieuwsblad, op je twintigste, is niet zo slecht denk ik”, zei De Lie na aflopend lachend in het flashinterview.

“Ik heb mijn best gedaan, achter Dylan van Baarle. Met Tim (Wellens, red.) en Mohoric”, vervolgde de renner van Lotto Dstny. Na de Muur van Geraardsbergen belandde hij – achter de uiteindelijke winnaar Dylan van Baarle – in een achtervolgend groepje met Wellens, Matej Mohoric en Christophe Laporte. “Ik moet Tim bedanken. Het is dankzij hem dat ik tweede word hier.”

Die Lie kwam op vijftig kilometer van de streep, net na de Wolvenberg, ten val. Wat gebeurde daar precies? “Het was supernerveus. Ik nam de bocht een beetje te snel, denk ik. Maar ik heb bijna niks, dus ik ben klaar voor morgen”, doelt hij op Kuurne-Brussel-Kuurne. “Ik was na de val met mijn ploeggenoten Frederik Frison en Brent Van Moer. Ik begon de Molenberg in de top-tien. Dat was perfect. Daarna voelde ik me supergoed. Ik zei: ‘Ik heb een supergoede dag vandaag’.”

Op de Muur van Geraardsbergen maakte De Lie de sprong naar Tim Wellens en Matej Mohoric, die in het eerste deel van de beklimming een gaatje hadden geslagen. Alleen Christophe Laporte kon – op hangen en wurgen – volgen. “Ik was supersterk”, lachte De Lie. “Ik ben superblij met de conditie. Ik denk dat ik vandaag ook een superploeg heb gezien. Op de Muur was het voor mij ook indrukwekkend. Drie jaar geleden keek ik hierna op televisie, nu ben ik de man op de Muur van Geraardsbergen. Het was gewoon ongelofelijk, ik heb er geen andere woorden voor.”

