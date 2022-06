Arnaud De Lie loopt verder uit in Exterioo Cycling Cup

Arnaud De Lie is afgelopen weekend verder uitgelopen in de Exterioo Cycling Cup. Met zijn zesde plaats in Dwars door het Hageland bracht de wielersensatie van Lotto Soudal zijn puntentotaal op 73, terwijl zijn naaste belagers niet in actie kwamen of puntloos bleven.

De Lie had tot afgelopen weekend al een pak punten verzameld en stond royaal aan de leiding van het klassement om de Exterioo Cycling Cup. De neoprof won de Grote Prijs Jean-Pierre Monseré en de Marcel Kint Classic, stond op het podium van Veenendaal-Veenendaal en haalde ook in Le Samyn, de Antwerp Port Epic en het Circuit de Wallonie punten. Zaterdag verdiende hij met zijn zesde plek in Dwars door het Hageland weer tien punten en bracht zo zijn puntentotaal op 73. Zondag in de Elfstedenronde Brugge verscheen hij niet aan de start.

Gerben Thijssen van Intermarché-Wanty-Gobert en Hugo Hofstetter (Arkéa-Samsic) kwamen niet in actie en bleven met respectievelijk 49 en 40 punten tweede en derde in het klassement. Dries De Bondt eindigde buiten de punten in de Elfstedenronde Brugge, maar hield wel zijn vierde plek. Piet Allegaert was achtste in Dwars door het Hageland en veertiende in de Elfstedenronde en steeg zo naar de vijfde plek. Gianni Vermeersch staat dankzij zijn tweede plek in Dwars door het Hageland nu zevende in het regelmatigheidsklassement.

Oscar Riesebeek (Alpecin-Fenix) haalde zaterdag met zijn zege in Dwars door het Hageland zijn eerste zestien punten binnen. Hetzelfde gold ook voor Fabio Jakobsen (Quick-Step Alpha Vinyl) na zijn overwinning zondag in de Elfstedenronde. Beide renners staan vooralsnog buiten de top tien van het klassement.

De Exterioo Cycling Cup gaat op 10 augustus verder met de Eurométropole Tour. Een maand later is het Kampioenschap van Vlaanderen de laatste manche.

Tussenstand Exterioo Cycling Cup 2022 (na 9 van de 11 manches)

1. Arnaud De Lie (Lotto Soudal) – 73 punten

2. Gerben Thijssen (Intermarché-Wanty-Gobert) – 49 punten

3. Hugo Hofstetter (Arkéa-Samsic) – 40 punten

4. Dries De Bondt (Alpecin-Fenix) – 35 punten

5. Piet Allegaert (Cofidis) – 32 punten

6. Pierre Barbier (B&B Hotels-KTM) – 29 punten

7. Gianni Vermeersch (Alpecin-Fenix) – 28 punten

8. Andrea Pasqualon (Intermarché-Wanty-Gobert) – 27 punten

9. Dries Van Gestel (TotalEnergies) – 25 punten

10. Lionel Taminiaux (Alpecin-Fenix) – 25 punten

De Exterioo Cycling Cup bestaat dit jaar uit elf wedstrijden. Van de komende manches lees je een voorbeschouwing op WielerFlits.

Exterioo Cycling Cup 2022