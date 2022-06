Oscar Riesebeek boekt eerste profzege in Dwars door het Hageland

Oscar Riesebeek heeft Dwars door het Hageland gewonnen. De Nederlander van Alpecin-Fenix reed op tien kilometer van de finish weg en hield daarna knap stand op onder meer de citadel. Gianni Vermeersch maakte het feestje voor het Belgische ProTeam compleet door tweede te worden.



RIDE: Een must-have voor iedere wielerliefhebber

Met het Zomernummer van RIDE ben je optimaal voorbereid op de komende wielerzomer. Met dit magazine doe je iedere wielerliefhebber een plezier! Met het Zomernummer van RIDE ben je optimaal voorbereid op de komende wielerzomer. Met dit magazine doe je iedere wielerliefhebber een plezier! Bestel nu jouw exemplaar

Zaterdag stond met Dwars door het Hageland een volgende race in een hele ris Belgische eendagskoersen op de kalender. Een zware wedstrijd over 177 kilometer zou het worden, zo konden we afleiden uit voorgaande edities en uit het routeboek.

Gretige Wellens

Opvallend genoeg reed er in het Hageland geen vroege vlucht weg, ondanks meerdere pogingen. Pas op 70 kilometer van de meet werd het echt serieus toen Tim Wellens een aanval plaatste. Echt weg kwam de Belg echter niet. Datzelfde gold voor Tom Devriendt en Connor Swift.

Diezelfde Wellens bleef daarna actief. Nadat een nieuwe poging op 55 kilometer van de meet werd geneutraliseerd, slaagde Belg van Lotto Soudal er wel in om op 45 kilometer van de finish voor een afscheiding te zorgen.

Wellens op pad met Van der Hoorn, Vermeersch en Van den Bossche

Wellens, Florian Vermeersch, Fabio Van den Bossche en Taco van der Hoorn zaten mee in een eerste groep, die richting de finish in Aalst een voorsprong van om en nabij de dertig seconden verzamelde. Even leek de koers gereden, tot een hergroepering in de finale-omloop volgde.

Daarna was het overzicht helemaal kwijt. Meerdere coureurs trokken even ten aanval, maar echt kracht zat daar niet meer achter. Zo zagen we Benjamin Declercq nog even, net als Victor Campenaerts.

Riesebeek beslist de koers

Wie wel nog power in de benen had? Riesebeek. De man van Alpecin-Fenix reed met met nog tien kilometer te gaan weg, waarna hij in rap tempo zijn voorsprong uitbouwde. Op het laatste klimmetje hield hij stand en dus mocht hij in Aalst de mooiste zege uit zijn carrière vieren. Gianni Vermeersch sprintte enkele seconden later naar de tweede plaats, voor Florian Sénéchal.