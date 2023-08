Arnaud De Lie kraait victorie in La Polynormande

Arnaud De Lie heeft La Polynormande gewonnen. De Belgische renner van Lotto Dstny versloeg na 170 kilometer koersen Valentin Ferron en Jordan Jegat in een massasprint. Voor De Lie is het zijn zesde overwinning van het seizoen.

La Polynormande werd vorig jaar gewonnen door Franck Bonnamour, die een sprint van een klein groepje won. Dit jaar deed de Fransman niet mee, maar er waren wel een aantal landgenoten van hem die kans maakten op de zege. Onder meer Guillaume Martin, Clément Venturini en Hugo Hofstetter behoorden tot de favorieten. Verder was het ook uitkijken naar de prestaties van Arnaud De Lie, Giacomo Nizzolo en Lorenzo Rota.

Reynders houdt lang stand

De Franse koers werd gekleurd door een ontsnapping van vijf. Jens Reynders (Israel-Premier Tech), Dimitri Peyskens (Bingoal WB), Damien Touzé (AG2R Citroën), François Bidard (Cofidis) en Léo Danès (CIC U Nantes Atlantique) waren de vijf vroege vluchters van de dag. Hun voorsprong was echter nooit meer dan twee minuten.

Toch slaagden de vroege vluchters erin om op de lokale rondes best lang stand te houden. In de finale zorgden de mannen van Lotto Dsnty echter voor een hoog tempo. Vier van de vijf aanvallers, maar Reynders deed dat niet. De sterke Belg hield stand en reed op een twintigtal kilometer van de streep zelfs nog een minuut voor het peloton uit.

Enerverende finale

In de laatste tien kilometer kwam er echter een nieuwe versnelling in het peloton. Deze versnelling kon Reynders niet overleven, hij werd op zeven kilometer van de streep gegrepen. Op de vele heuvels in de absolute slotfase werd er andermaal veel aangevallen. Het ging echter niet hard genoeg om voorop te blijven, dus gingen we sprinten om de zege. De Lie was in die sprint overtuigend de snelste. De jonge Belg klopte Valentin Ferron en Jordan Jegat.