Arnaud De Lie kleurt mede de Omloop: “Iedereen dacht dat ik niet goed was, maar ik was supersterk”

Vorig jaar eindigde Arnaud De Lie als tweede in de Omloop Het Nieuwsblad, dit jaar moest hij het doen met een tiende plaats. De renner van Lotto Dstny was echter wel weer een van de smaakmakers. Na afloop liet hij dan ook tevreden zijn over zijn vorm.

“Het was een superzware koers”, stak De Lie van wal bij Sporza. “Ik heb mijn best gedaan, maar in de finale was het moeilijk. Ik weet niet hoeveelste ik ben geworden, maar ik kwam niet voor een tweede of derde plek. Ik kwam voor de overwinning. Ik heb alles geprobeerd… Twee weken geleden dacht iedereen: hij is niet goed. Maar vandaag was ik supersterk.”

In de eerste weken van het wielerjaar wist De Lie nog niet te winnen, zoals voorgaande jaren, maar zelf had hij vertrouwen na de Vuelta a Murcia en de Clasica de Almeria. “Mijn conditie wordt beter en beter, dus dat is goed voor Le Samyn en Parijs-Nice. Vandaag was ik op de beklimmingen misschien wel de beste van de eerste groep, dus dat is niet zo slecht.”

De Lie zat lang in een kopgroep van zes, die het verrassend genoeg toch niet haalde tot de streep. Hij had in die fase het gezelschap van Tom Pidcock, Toms Skujins en drie renners van Visma | Lease a Bike: Wout van Aert, Christophe Laporte en Matteo Jorgenson. Was het lastig koersen met drie renners van de Nederlandse ploeg?

“Sowieso. Maar op het einde… Ze waren met drie, maar Jorgenson was de sterkste van de drie. Wout en Laporte waren sterk, maar misschien niet zo sterk als ik verwacht had. Uiteindelijk wint Tratnik wel, dus ja, het was een moeilijke koers. Maar 130 koersen à bloc is ook goed voor de volgende koersen.”