Arnaud De Lie: “Jammer dat ik niet kon sprinten na het werk van de jongens”

Arnaud De Lie moest het in de tweede etappe van Parijs-Nice doen met een 27ste plaats. De 20-jarige Belg zat veel te ver toen de sprint om de zege werd ingezet. “Het is jammer dat ik niet aan sprinten toekwam na het werk van de jongens”, aldus De Lie op de sociale media van Lotto Dstny.

“Ik werd in perfecte positie naar de rotonde geleid, maar daar werd ik opgehouden door een andere renner en verloor ik veel plaatsen”, doet De Lie zijn verhaal. “Het is een beetje frustrerend. Maar de benen zijn goed, dus ik blijf ambitieus voor de komende dagen.” Dinsdag staat er een ploegentijdrit op het programma in Parijs-Nice en woensdag moet er geklommen worden, maar donderdag volgt nog een (mogelijke) kans voor de sprinters.

Cees Bol eindigde wel in de top-tien van de rituitslag maandag, maar kwam net als De Lie niet in de buurt van de overwinning. Hij werd achtste. “Met nog anderhalve kilometer te gaan, bracht Martinelli me in de wielen van Merlier en De Lie”, vertelt de Nederlander op de sociale media van zijn ploeg Astana Qazaqstan. “We verloren echter posities bij de rotonde. Ik had nog goede benen en sprintsnelheid, maar er was geen ruimte meer om te passeren.”

Lees meer: Mads Pedersen klopt Olav Kooij met klein verschil in tweede rit Parijs-Nice