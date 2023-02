Arnaud De Lie imponeert in Bessèges: “Dit is een van de mooiste zeges”

Arnaud De Lie reed vrijdag naar de zege in de Ster van Bessèges. De coureur van Lotto Dstny won zo zijn tweede rit in de Ster van Bessèges en bouwt zijn leiding in het algemeen klassement verder uit. “Morgen wil ik niet meer dan anderhalve minuut verliezen op de lastige slotklim.”

De Lie kreeg het niet makkelijk in Frankrijk. De derde etappe van de rittenkoers was zwaar. Er stonden verschillende heuvels op het programma en er werd veel aangevallen. “Ik zat achteraan na de laatste klim, maar kon dus wel blijven aanhaken in een groep. Ik dacht op dat moment meer aan mijn leiderstrui, een ritoverwinning was minder belangrijk. Gelukkig kwamen we daarna terug bij de eerste renners. Het was echt een zware finale, de twee heuvels waren lastig”, vertelde De Lie aan DirectVélo.

“In de sprint wist ik dat ze mijn wiel wilden nemen, dus ik maakte me geen zorgen over mijn positie. Zodra ik rechts een gat zag, ging ik ervoor. Op gevoel. Ik weet niet meer wanneer ik exact aan mijn sprint begon, maar het moet het juiste moment geweest zijn, want ik won”, zei de jonge Belg al lachend. “Ik ben goed in vorm. Vorig jaar won ik negen keer, maar dit is misschien een van de mooiste.”

Zichzelf testen op Le Mont Bouquet

Zenuwen lijkt De Lie, ondanks zijn jeugdige leeftijd niet echt te hebben. “Ik ben nog nooit zenuwachtig geweest. Ik was ook vandaag kalm. Ik nam de juiste beslissingen op het juiste moment. Dat is waar wielrennen om draait.” Zaterdag staat de koninginnenrit van de Ster van Bessèges op het programma. Die staat in het teken van de slotklim; Le Mont Bouquet (4,6 km aan 9%). “Ik moet me mentaal voorbereiden om te lijden. Ik ga het doen om mezelf te testen.”

