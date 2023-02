Arnaud De Lie overleeft zware rit en sprint naar winst in Ster van Bessèges

Arnaud De Lie heeft de derde rit van de Ster van Bessèges gewonnen. De jonge Belg was de beste na een heuvelachtige etappe van 169 kilometer. Valentin Ferron en Samuel Watson finishten als tweede en derde. De Lie won ook de eerste etappe van de Franse rittenkoers en is leider in de Franse rittenkoers.

Bessèges was op dag drie zowel de start- en aankomstplaats. De renners moesten in de derde etappe in totaal 169,7 kilometer afleggen. Vlak was het niet op de Franse wegen, er moest geregeld een stevige helling beklommen worden.

Dat profiel nodigde uit tot aanvallen. Uiteindelijk waren het Dries De Bondt (Alpecin-Deceuninck), Kenny Molly (Go Sport-Roubaix Lille Métropole), Vito Braet (Flanders-Balosie), Thomas Champion (Cofidis), Paul Hennequin, Damien Girard (beiden Nice Métropole Côte d’Azur) en Enzo Paleni (Groupama-FDJ). De aanvallers renners reden aanvankelijk een kleine vier minuten weg, maar die voorsprong werd al snel kleiner.

Koers wordt hard gemaakt

Dat laatste had alles te maken met de sprintersploegen in het peloton, die vluchters nog wilden inrekenen voor de absolute finale. Dat deden ze ook, de vroege vlucht werd namelijk ingerekend op 23 kilometer van de streep. Vervolgens waren er verschillende aanvallen te zien. Onder meer Mads Pedersen probeerde het, maar niemand kon afscheid nemen van het peloton. Het zorgde er wel voor dat een aantal sprinters, zoals Arnaud De Lie, het zeer lastig kregen.

Op de volgende helling werd er opnieuw veel aangevallen. Neilson Powless nam het initiatief en kreeg de Fransman Kévin Vauquelin met zich mee. Mattias Skjelmose, Pierre Latour, Thibaut Pinot, Benjamin Thomas, Dylan Teuns en Ben Tulett. De acht sterke renners werkten echter niet samen, waardoor het peloton weer kon aansluiten.

Dan toch sprinten?

In dat peloton zat de jonge De Lie, waardoor hij opnieuw de favoriet werd voor de etappezege. Na een nieuwe aanval was het overigens De Lie zelf die het gat moest dichten. Meer zelfs, de Belg counterde zelf even een demarrage. Uiteindelijk kwam er in de laatste kilometer toch meer controle in het peloton, waardoor de renners gingen sprinten voor de zege.

De Lie was in die sprint overtuigend de snelste. De Belg bezorgde Lotto Dstny een nieuwe zege in 2023 en knalde zelf naar zijn tweede zege in de Ster van Bessèges. Valentin Ferron en Samuel Watson mochten mee op het podium. De Lie is ook de leider in de Franse wedstrijd.