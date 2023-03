Arnaud De Lie: “Had nog beter kunnen doen als ik niet moest remmen”

Arnaud De Lie moest het in de openingsrit van Parijs-Nice doen met een vijfde plaats, maar er had volgens de sprinter van Lotto Dstny nog meer ingezeten. Volgens De Lie werd hij in de sprintvoorbereiding namelijk gehinderd en moest hij daardoor vanuit geslagen positie zijn sprint beginnen.

“Ik ben blij met het werk van de ploeg. We wilden niet te vroeg vooraan zitten”, vertelt hij in gesprek met Eurosport. De Lie zat in de slotkilometer niet goed geplaatst en wist met een straffe sprint nog vijfde te worden, achter Tim Merlier, Sam Bennett, Mads Pedersen en Olav Kooij. “Ik had nog een plaats of drie beter kunnen doen als ik niet moest remmen, maar anderhalve fietslengte achter Merlier is niet zo slecht.”

De Lie is wel blij dat hij in de lastige rit überhaupt kon sprinten. “Het klimmetje op 20 kilometer van de finish was lastig. Daar moest je goed vooraan zitten, maar dat was niet het geval. Gelukkig reed een vrij ruime groep weg en was de samenwerking daar niet goed. Met de ploeg zijn we kalm gebleven en konden we terugkeren”, analyseert hij.

Overigens versprak De Lie zich twee keer in het interview in de winnaar. Hij noemde namelijk twee keer de naam van zijn oud-ploeggenoot Tim Wellens. “Eh, Tim Merlier”, kon de jongeling erom lachen.

