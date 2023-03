Arnaud De Lie en Caleb Ewan samen in Gent-Wevelgem: “Geen rivaliteit tussen ons”

Arnaud De Lie en Caleb Ewan komen zondag samen aan de start van Gent-Wevelgem. De twee snelle mannen van Lotto Dstny behoren beiden tot de favorieten. Hoe gaan ze dat aanpakken? “We hopen er allebei te zijn in de finale.”

Ewan vertelt aan Sporza dat hij met ambities aan de start komt. “De vorige keren startte ik niet met de ingesteldheid om te winnen, nu wel. Ik denk dat dit een wedstrijd is waarin ik een goed resultaat kan halen, al zal dat ook afhangen van het koersverloop. Als het geen te zware omstandigheden zijn, kan ik meespelen. Anders is het misschien eerder voor Arnaud. We hopen er allebei bij te zijn in de finale.”

“Het is altijd leuk om samen te koersen met Caleb”, aldus De Lie. “Er heerst geen rivaliteit tussen ons. We geven ook allebei eerlijk aan hoe we ons voelen in de koers en dan helpen we elkaar, zoals Arnaud voor mij deed op de Cipressa in Milaan-Sanremo”, voegt Ewan daaraan toe. “Met Arnaud erbij rust er minder druk op mijn schouders en vice versa. Dan hebben we verschillende opties. Ik koers graag samen met hem, maar dat gaat nu eenmaal niet altijd.”

Ewan: “Ik ben meer een pure massasprinter”

Er werd tot slot nog gevraagd aan De Lie wie de snelste van de twee is. “Dat maakt niet zoveel uit. Zolang een van ons maar wint, dat is het belangrijkste. Caleb is wel explosiever dan ik.” Ewan beaamt: “Klopt. Ik ben meer een pure massasprinter, Arnaud is veelzijdiger in de sprint. Klassiekers zijn meer op zijn lijf geschreven. Maar we houden wel allebei van winnen.”