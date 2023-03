Arnaud De Lie en Caleb Ewan met duidelijk doel: “De Poggio overleven, daarna zien we wel”

Arnaud De Lie staat zaterdag aan de start van zijn allereerste monument. De jonge Belg van Lotto Dstny gaat Milaan-San Remo betwisten en is meteen een van de favorieten voor de overwinning. Zo rijdt er nog een renner in zijn ploeg, want ook Caleb Ewan komt in actie. “We zijn allebei heel snel”, aldus De Lie.

De Lie is ondertussen geen 20 jaar meer, want de Belg is donderdag 21 jaar oud geworden. Dat veranderde niets aan het feit dat stress geen vaak voorkomend gevoel is bij de snelle man. “Nee, ik ben niet nerveus. Ik ben vooral supergemotiveerd. Het is mooi hier, het is mijn eerste wedstrijd als prof in Italië. Daarnaast is het ook mijn eerste monument, dat is speciaal. Hetzelfde geldt voor de lange afstand, we rijden niet elke dag 300 kilometer.”

Lotto Dstny heeft met De Lie en Ewan twee sterke kopmannen voor Milaan-San Remo. Cruciaal is natuurlijk dat de twee sprinters de Cipressa en de Poggio overleven. “Het doel is overleven op de Poggio, daarna zullen we wel zien”, geeft De Lie aan bij Sporza. “Het is een mooie kans voor ons allebei. Ik denk dat ze op de Cipressa tempo zullen rijden en dat de favorieten op de Poggio gaan aanvallen.”

De Lie: “Mijn lichaam is er klaar voor”

“De lange afstand schrikt me niet af. Ik heb dit jaar al twee keer bijna zeven uur getraind, dus ik denk dat mijn lichaam er klaar voor is. Ook mijn conditie is goed.” Dat laatste bewees De Lie door al tweemaal te winnen dit seizoen, maar vooral door sterk te koersen in het openingsweekend. De sterke Waal werd tweede in Omloop Het Nieuwsblad en zevende in Kuurne-Brussel-Kuurne.