vrijdag 29 september 2023 om 11:47

Arnaud De Lie dendert door: “Ik voel mij nog goed na Québec en het EK”

Arnaud De Lie wist donderdag alweer zijn negende overwinning van het seizoen te boeken in het Circuit Franco-Belge. De kopman van Lotto Dstny lijkt nog lang niet aan het einde van zijn Latijn te zijn na een lang seizoen. “Ik wist dat ik mij nog goed voelde na Québec en het EK”, vertelde De Lie bij RTBF.

In de GP de Québec sprintte De Lie op indrukwekkende wijze naar zijn eerste WorldTour-zege, waarna hij op het EK een sterke koers reed en na zijn lead-out voor Wout van Aert zelf nog vierde werd op de VAM-berg. Die lijn trok hij door in het Circuit Franco-Belge. “Het is altijd fijn om de ploeg te kunnen belonen, ook al is dat niet altijd makkelijk.”

“Het is een waar genoegen om in Wallonië te winnen op zo’n zwaar circuit. De koers was erg selectief van de start tot de finish, mede dankzij mijn teamgenoten. Het voelt daarom goed om zo’n lastige wedstrijd te winnen”, aldus De Lie.

‘Contractverlenging was de beste keuze’

“Sinds mijn contractverlenging zeg ik het al, maar dit laat zien dat mijn keuze om te verlengen (tot eind 2026, red.) bij Lotto Dstny de beste keuze was. We hebben bewezen dat de ploeg echt een groep om mij heen vormt. Maar niet alleen om mij heen. Dit is een beloning voor wat Stéphane Heulot neerzet”, doelt hij op de nieuwe CEO.

Als ProTeam scoort Lotto Dstny uitstekend dit jaar. “We hebben een heel goed ProTeam, maar dat niet alleen. Je ziet dat hier op het podium ook alleen maar ProTeams staan”, doelt hij op Rasmus Tiller en Corbin Strong, die namens Uno-X en Israel-Premier Tech tweede en derde werden in Franco-Belge. “Dat laat zien dat er op het tweede niveau veel talent rijdt.”

Zondag gaat De Lie verder op zegejacht in de Famenne Ardenne Classic, tegen onder meer Kaden Groves en kersvers Europees kampioen Christophe Laporte.