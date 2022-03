Arnaud De Lie blij met podiumplaats: “Ik leer elke koers bij”

Interview

Arnaud De Lie had zichzelf een zege toegewenst voor zijn 20ste verjaardag, maar de Ardennees moest vrede nemen met plek drie. Van enige ontgoocheling was echter geen sprake. “Natuurlijk hoop je altijd op meer, maar Tim Merlier hoort bij de allerbeste sprinters ter wereld. Dan is een podiumplaats mooi, toch? Ik moet nog zoveel leren.”

Het was Tim Merlier die na afloop als eerste een praatje maakte met Arnaud De Lie. “Ik heb hem gefeliciteerd met zijn derde plaats”, vertelde de winnaar. “En gezegd dat ik blij was hem te kunnen kloppen. Hoe oud is die jongen? Net twintig? Geloof me, er komt een tijd dat de rollen omgekeerd zullen zijn.”

‘Zeker geen domper’

Om maar te zeggen dat Arnaud De Lie hoog wordt ingeschat door de concurrentie. Zelf blijft het sprinttalent van Lotto Soudal vooral bescheiden. “Deze derde plaats is zeker geen domper op mijn verjaardag”, lacht hij. “Natuurlijk had ik liever gewonnen, maar Tim Merlier heeft zoveel meer ervaring, terwijl ik nog zoveel te leren heb. Zoals sprinten op kasseien bijvoorbeeld, wat mijn eerste keer was vandaag.”

“Wat ik hier dan geleerd heb? Dat je op kasseien niet mag remmen, omdat het dan onmogelijk is snel weer het juiste spoor te vinden, zeker als het oplopend is. Niet dat ik anders had gewonnen, want daarvoor was Merlier te snel. Maar er had misschien wel een tweede plaats ingezeten. Zo leer ik elke koers bij.”

Gevraagd naar het grootste verschil met een topsprinter als Merlier, moest De Lie niet lang naar een uitleg zoeken. “Tien jaar ervaring. Zo eenvoudig is het. Tim heeft WorldTour-wedstrijden gewonnen, heeft een Tour- en Girorit achter zijn naam staan. Hij is een van dé specialisten in het peloton. Zie vandaag: zijn positionering was gewoon beter dan die van mij. Volgens mij is dat een kwestie van ervaring. Maar ik ben ervan overtuigd dat ik nog wel kansen krijg.”

De eerste kans komt er vrijdag al, met de Bredene Koksijde Classic. “Ik hou meer van een laatste rechte lijn die wat vals plat is. Anderzijds, ik heb al getoond dat ik ook rap ben op een vlakke aankomst. Wie weet kan ik Merlier vrijdag opnieuw het vuur aan de schenen leggen.”

De Lie zegt wel dat hij zijn status beetje bij beetje voelt veranderen. In het peloton, maar ook bij zijn ploegmaats. “Ik krijg veel vertrouwen binnen de ploeg. Dat is vandaag nog eens duidelijk geworden. Stuk voor stuk hebben de jongens voor mij gewerkt. Van Thomas De Gendt in het begin, tot Victor Campenaerts in volle finale. Waarvoor mijn gemeende dank. Als er gesprint wordt, mag ik altijd mijn kans gaan. In het peloton word ik dan weer stilaan iets meer geviseerd. Maar dat is normaal, denk ik.”