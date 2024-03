donderdag 14 maart 2024 om 17:05

Arnaud De Lie blij met ereplaats in ‘gevaarlijke’ GP de Denain: “Val was niet de fout van Küng”

Stefan Küng gleed in de finale van de GP de Denain weg op een kasseistrook en nam bijna de volledige favorietengroep mee in zijn val. Ook Arnaud De Lie ging onderuit en zag zijn kans op de zege zo in rook opgaan. “Küng viel voor mij, maar het was zeker niet zijn fout”, zei de Stier van Lescheret na afloop tegen Het Nieuwsblad.

“Ook dit jaar was het een gevaarlijke koers. Gelukkig heb ik mij niet pijn gedaan”, aldus De Lie, die nog naar een vierde plaats wist te rijden in de Franse kasseikoers. In de sprint om plek drie, achter de vooruit gebleven vluchters Jannik Steimle en Ceriel Desal, moest hij Dries Van Gestel nog voorlaten. Hij viel zo net naast het podium.

“Ik ben blij met mijn vierde plaats”, zei De Lie niettemin. Het was een opsteker voor de renner van Lotto Dstny, die in Le Samyn ten val kwam en daar in Parijs-Nice nog dermate last van had dat hij na drie etappes opgaf. “Ik ben nog niet 100% hersteld, maar ik ben blij met het gevoel na een moeilijke Parijs-Nice. Ik ben gemotiveerd voor mijn volgende doel. Na Parijs-Nice heb ik niet anders gedaan dan rusten, rusten, rusten. Dat is de sleutel.”