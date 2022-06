Armirail verslaat favorieten Thomas en Cavagna voor Franse tijdrittitel

Niet Rémi Cavagna of Benjamin Thomas, maar Bruno Armirail is de nieuwe Franse kampioen in het tijdrijden. De renner van Groupama-FDJ bleef in Cholet Cavagna en uittredend kampioenThomas met toch wel ruim verschil voor.

De beste tijdrijders van Frankrijk waren vandaag te vinden in Cholet voor de Franse kampioenschappen tegen de klok. Bij de eliteheren was het uitkijken naar een sportief gevecht tussen onder meer titelverdediger Benjamin Thomas, Rémi Cavagna, Bruno Armirail en Pierre Latour, in 2017 en 2018 nog de beste tijdrijder van Frankrijk. De renners die aan de start stonden, kregen een traject van net iets meer dan 44 kilometer voorgeschoteld over op- en afgaande wegen. Spek naar de bek van de mannen met behoorlijk wat power in de benen.

Voor de start werd er dus vooral gekeken naar Cavagna en Thomas, maar zij bleken niet opgewassen tegen de brute kracht van Armirail. De 28-jarige hardrijder van Groupama-FDJ raasde met een gemiddelde van 52,289 kilometer per uur over het parcours en bleek aan de finish liefst 24 tellen sneller dan Cavagna. Thomas, vorig jaar nog winnaar, kwam nu exact een halve minuut te kort en moest zich tevreden stellen met brons. Latour (+1m52s) en Thibault Guernalec (+1m57s) maakten de top-5 vol.

Voor Armirail, die geen deel uitmaakt van de definitieve Tourselectie van Groupama-FDJ, is het zijn eerste nationale tijdrittitel bij de profs. Armirail is zeker geen verrassende winnaar, aangezien hij in 2020 en 2021 al op het podium stond. In 2020 eindigde hij achter Cavagna en Thomas als derde, vorig jaar moest hij alleen Thomas laten voorgaan in de daguitslag.