Tour 2022: Groupama-FDJ schuift Gaudu, Storer, Pinot en Küng naar voren

Groupama-FDJ trekt met een gebalanceerde selectie naar de Tour de France 2022. Het Franse team rekent onder meer op klimmers David Gaudu, Michael Storer en Thibaut Pinot. Voor de openingstijdrit in Kopenhagen is Stefan Küng een belangrijke gegadigde.

Naast de al genoemde kopmannen is ook Valentin Madouas, de nummer drie van de voorbije Ronde van Vlaanderen, van de partij in de Tour de France. De selectie van Groupama-FDJ wordt gecompleteerd door de Canadees Antoine Duchesne, Luxemburger Kevin Geniets en de Fransman Olivier Le Gac.

Gaudu en Storer lijken zich in eerste instantie op een goed algemeen klassement te focussen, maar beide klimmers kunnen ook gaan voor ritsucces. Die laatste rol zal ook de ervaren Pinot invullen. Afgelopen week won Pinot nog een rit in de Ronde van Zwitserland. “De verwachtingen zullen hooggespannen zijn. Maar ik heb vertrouwen in mezelf, ik zal goed rusten. Het belangrijkste voor mij is dat ik kan juichen”, keek hij uit naar de Tour.

Le grand objectif de la saison. pic.twitter.com/937fCGqFQh — Équipe Cycliste Groupama-FDJ (@GroupamaFDJ) June 22, 2022