Arlenis Sierra wint attractieve openingsrit Ronde van Romandië voor vrouwen

Arlenis Sierra heeft de openingsrit van de Ronde van Romandië voor vrouwen gewonnen. De renster Movistar klopte Liane Lippert en Demi Vollering in de sprint. Sierra is vanzelfsprekend ook de eerste leider in het algemeen klassement.

Er verschenen vanmiddag een heleboel toppers aan de start van de Ronde van Romandië. Zo komen onder meer wereldkampioen Annemiek van Vleuten, Demi Vollering, Elisa Longo Borghini, Cecilie Uttrup Ludwig, Ellen van Dijk, Marlen Reusser en Mavi García in actie in de Zwitserse etappekoers. Voor Van Vleuten was het haar eerste koers in haar gloednieuwe regenboogtrui.

De eerste etappe vertrok in Lausanne, waar na 134,4 kilometer ook de finish lag. Onderweg moesten er heel wat heuvels overwonnen worden, maar echt lang moest er nooit geklommen worden. De vijf beklimmingen van derde categorie zorgden wel voor flink wat vermoeidheid in de benen. Die vermoeidheid zal zeker bij Katia Ragusa (Liv Racing Xstra) en Elena Hartmann (Zwitserland) te voelen zijn, zij kozen voor de aanval.

Meerdere aanvallen, niemand geraakt weg

Het duo reed maximaal een goede twee minuten voor het peloton uit. Op een goede 50 kilometer begon de finale van de eerste etappe. Met name SD Worx nam initiatief. De eerste aanval kwam er van Marlen Reusser, enkele kilometers later volgde Demi Vollering. Beide rensters geraakten echter niet weg, het was de jonge Nederlandse Elise Uijen die wegreed. De renster van Team DSM ging op en over de twee vluchters richting de voorlaatste beklimming van de dag. Door een aantal nieuwe aanvallen uit het peloton werd Uijen meteen na die top weer gegrepen.

Bij het opdraaien van de laatste beklimming, de Les Granges (1,9 km aan 6%), ging het tempo meteen de lucht in. Er werd andermaal slag om slinger gedemarreerd, maar het was wachten op een meer georganiseerde aanval. Die kwam er uiteindelijk niet, waardoor het peloton gezamenlijk de afdaling indook. De laatste 20 à 25 kilometer waren op hun beurt dan weer volledig vlak.

Sprint lijkt onvermijdelijk

In die laatste kilometers zagen we onder meer een bedrijvige Vollering, maar ook zij kon niet wegrijden. Elke aanval werd meteen gecounterd, waarna er nooit sprake was van een goede samenwerking. In het peloton namen de vrouwen van Trek-Segafredo en Team DSM ook telkens het initiatief, als zij niemand mee hadden in de aanval. Een sprint leek dan ook onvermijdbaar te zijn.

In de laatste kilometer rolde Team DSM de rode loper uit voor Lippert, maar de Duitse kampioene had niet meer genoeg kracht in de benen. Het was Arlenis Sierra die snel over Lippert ging en overtuigend naar de zege sprintte. Lippert werd tweede, Vollering strandde op plek drie. Yara Kastelijn kwam als zevende over de streep, Van Dijk als negende.