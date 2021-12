Arkéa-Samsic wil in 2023 deel uitmaken van de WorldTour

Als het aan teammanager Emmanuel Hubert ligt, zal Arkéa-Samsic vanaf 2023 deel uitmaken van de WorldTour. De Franse formatie koerst volgend jaar eigenlijk al als een verkapte WorldTour-ploeg, aangezien Arkéa-Samsic ‘doorschuift’ nu Qhubeka NextHash geen WorldTour-licentie meer heeft.

Arkéa-Samsic moet in 2022 van elke WorldTour-wedstrijd verplicht een uitnodiging ontvangen. Waarom de Franse ploeg nu ook dat privilege krijgt? De UCI heeft in haar regels staan dat bij een totaal van negentien WorldTeams het beste ProTeam (in 2021 was dat Alpecin-Fenix) sowieso toegang krijgt tot WorldTour-koersen het jaar erop. Bij een totaal van achttien WorldTeams geldt dat voor de beste twee ProTeams van het voorbije seizoen.

En aangezien Qhubeka NextHash geen WorldTour-licentie meer heeft, zijn er in 2022 ‘maar’ achttien ploegen op dat niveau, en dus schuift Arkéa-Samsic door. Dit betekent concreet dat Arkéa-Samsic bijvoorbeeld zal worden uitgenodigd voor de drie grote rondes. Hubert is vanzelfsprekend erg blij met deze ontwikkeling. “We zijn nu aangekomen bij de poorten van de WorldTour”, zo vat hij het samen op de website van Arkéa-Samsic.

WorldTour-plannen

“Er is nu de mogelijkheid om de volledige WorldTour-kalender af te werken. Ik kijk ernaar uit om te beginnen aan dit nieuwe tijdperk. We hebben de formatie voorzichtig opgebouwd, met steun van onze titelpartners, om zo kwalitatief en kwantitatief naar de WorldTour te groeien.” Hubert pakt nu echter door en hoopt in 2023 ook daadwerkelijk deel uit te maken van de WorldTour. “Dat is onze doelstelling. In 2022 krijgen we de kans om alvast te wennen aan het niveau.”

Het is overigens niet de eerste keer dat Hubert het woord WorldTour in de mond neemt. De Fransman wilde in 2020 namelijk ook al toetreden tot het hoogste niveau, maar dat ging toen niet door. Arkéa-Samsic begint volgend jaar met dertig renners aan het nieuwe wielerseizoen. Nairo Quintana, Warren Barguil en Nacer Bouhanni zijn nog altijd de voornaamste blikvangers.