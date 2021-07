Arkéa Samsic verlengt de contracten van Nacer Bouhanni en vijf andere renners

Arkéa Samsic heeft het contract van Nacer Bouhanni met twee seizoenen verlengd. Daardoor ligt de spurter tot zeker eind 2023 vast bij de Franse ploeg. Ook Amaury Capiot, Matis Louvel, Łukasz Owsian en Clément Russo tekenden voor twee jaar bij. Anthony Delaplace verlengde met een jaar.

Bouhanni is momenteel bezig aan zijn tweede seizoen bij Arkéa Samsic. Vorig seizoen wist hij vier maal te winnen voor de ploeg. Dit jaar staat hij nog droog, maar reed hij al wel een hele rits mooie uitslagen bij elkaar in de Tour de France. In de eerste week was hij een keer en twee maal derde, in de tweede week liet hij ook een vierde plaats noteren. In de vijftiende etappe verliet hij de ronde als gevolg van een valpartij.

“Nacer was de beste Franse sprinter in de Tour de France en liet zien dat hij op WorldTour-niveau nog altijd kan presteren. Hij liet drie podiumplaatsen opschrijven in de eerste week en in Fougères greep hij nipt naast de eerste plek. We willen met hem aan ons sprintverhaal blijven schrijven”, liet de ploegmanager van Arkéa Samsic, Emmanuel Hubert, over de contractverlenging van Bouhanni weten.