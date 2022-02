Arkéa-Samsic niet in Giro d’Italia: “Geen gemakkelijke beslissing”

Arkéa-Samsic heeft bevestigd dat de ploeg niet van start gaat in de Giro d’Italia. Uit woorden van manager Emmanuel Hubert is op te maken dat de eerste Grote Ronde van het seizoen niet past in het stappenplan van dit jaar om te promoveren naar de WorldTour.

Arkéa-Samsic was eind 2021 na Alpecin-Fenix het beste ProTeam op de UCI-ranking en heeft, na het opdoeken van Qhubeka-NextHash, daardoor recht op een startplek in alle drie Grote Rondes. Ploegmanager Hubert liet echter in december al weten dat zijn team de Giro d’Italia of de Vuelta a España zou overslaan met het oog op punten voor de UCI-ranking. Ondertussen is bekend dat de keuze op de Giro is gevallen. “We hebben veel respect voor de Giro, voor het bedrijf RCS en zijn geschiedenis, maar helaas zullen wij dit jaar deze Grote Ronde niet rijden”, laat Hubert weten.

“2022 is inderdaad een sleutelseizoen in de geschiedenis van de ploeg Arkéa-Samsic, en onze ploegleiding heeft een strategie uitgestippeld om ons doel te bereiken, namelijk de WorldTour halen. Het is in ieder geval duidelijk dat ik, net als veel van mijn renners, graag zou zien dat de ploeg in de toekomst deelneemt aan de Giro. Onze afspraak is niet voor dit jaar en het was geen gemakkelijke beslissing, maar ik ben ervan overtuigd dat in de zeer nabije toekomst de wegen van de Giro en Arkéa-Samsic elkaar zullen kruisen”, aldus Hubert in een perscommuniqué.