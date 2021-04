Arkéa-Samsic met Barguil in Gold Race, ook Bingoal-WB en Uno-X onthullen ploeg

Arkéa-Samsic ontving als het een-na-beste ProTeam automatisch een uitnodiging voor de Amstel Gold Race. De ploeg speelt Warren Barguil uit als kopman. Voor de Franse klimmer wordt dit zijn vierde deelname; in 2016 behaalde hij zijn beste resultaat en werd hij vijftiende.

“De Amstel Gold Race is een van mijn favoriete Ardense klassiekers en dit jaar wordt de wedstrijd op een afgesloten circuit gehouden. Ik hou wel van het type parcours”, liet Barguil via zijn ploeg weten. “En dan is er nog de mythische Cauberg, die vaak de scherprechter is in deze klassieker. Deze helling komt meermaals terug en put de benen uit. De grootste renners hebben meermaals de basis voor hun succes op deze klim gelegd.”

Yvon Caer, ploegleider van Arkéa-Samsic, zag Barguil een veelbelovende Vlaamse campagne afwerken. “We proberen de beste omstandigheden voor hem te creëren, zodat hij kan presteren. Deze koers kan ook als voorbereiding op de andere twee Ardense klassiekers dienen.”

Arkéa-Samsic voor de Amstel Gold Race 2021

Warren Barguil

Amaury Capiot

Benjamin Declercq

Christophe Noppe

Lukasz Owsian

Laurent Pichon

Connor Swift

Bingoal Pauwels Sauces WB voor de Amstel Gold Race 2021

Arjen Livyns

Milan Menten

Kenny Molly

Ludovic Robeet

Boris Vallée

Luc Wirtgen

Tom Wirtgen

Uno-X voor de Amstel Gold Race 2021

Jonas Abrahamsen

Markus Hoelgaard

Jonas Hvideberg

Anders Skaarseth

Iver Skaarseth

Martin Urianstad

Syver Wærsted