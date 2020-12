Tour Colombia 2021 gaat niet door

De Tour Colombia 2.1 is afgelast, zo heeft de nationale wielerfederatie in Colombia laten weten in een persbericht. Volgens de wielerbond is het in coronatijd onmogelijk om het evenement op een veilige en verantwoorde manier te organiseren.

De federatie spreekt in het persbericht over een toename van het aantal coronabesmettingen. “We zien meer en meer coronagevallen en dan met name in Europa, toch de thuisbasis van de meeste ProContinentale en continentale teams. We kunnen niet garanderen dat renners en andere mensen binnen de karavaan veilig zijn.”

Kalender

En dus heeft de Colombiaanse wielerfederatie besloten om een streep te zetten door de eerstvolgende editie van de meerdaagse wielerwedstrijd. Het is niet de eerste niet-Europese wielerkoers die sneuvelt op de kalender. Ook de Tour Down Under, Cadel Evans Road Race, Herald Sun Tour en Tour de Langkawi zijn inmiddels afgelast.

De organisatie van de Tour Colombia 2.1 hoopte begin volgend jaar de vierde editie te organiseren. Egan Bernal won in 2018 de allereerste uitgave van de Tour Colombia. In 2019 ging de eindzege naar Miguel Ángel López, Sergio Higuita was in februari eindwinnaar van de derde editie. Higuita won voor ploegmaats Daniel Felipe Martínez en Jonathan Caicedo.