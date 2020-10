Nairo Quintana staat voor maandenlange revalidatie na knieoperatie

Nairo Quintana wordt vandaag in Frankrijk geopereerd aan de linkerknie. Volgende maandag vliegt hij terug naar Colombia waar hij met zijn revalidatie zal starten. Wanneer hij opnieuw competitief zal zijn, is voorlopig een vraagteken, maar volgens de Colombiaanse sportarts Gustavo Castro wordt het een proces van meerdere maanden.

Het najaar van Nairo Quintana is een lange helletocht. Na de corona-break hervatte hij de competitie nochtans veelbelovend met ereplaatsen in de Mont Ventoux Dénivelé Challenge en de Tour de l’Ain. Ook in de Dauphiné, zijn laatste voorbereiding op de Tour de France, liep alles in eerste instantie naar wens, tot hij in de vijfde rit moest opgeven vanwege hevige kniepijn.

Een gevolg van een ongeluk tijdens de zomer in Colombia, toen hij op training werd aangereden door een wagen. Ook tijdens de voorbije Tour de France bleef de linkerknie hem parten spelen. Hij kwam bovendien een paar keer ten val, wat er ook geen goed aan deed. Quintana reed de Tour nog uit, finishte in Parijs zelfs als 17de, maar achteraf bleek hij dat met een breukje in de knieschijf gedaan te hebben. Einde seizoen, dus.

Vandaag wordt de Colombiaan de geopereerd in Frankrijk, waarna hij volgende maandag naar Colombia terugvliegt om er aan zijn herstel te beginnen. En als het van de Colombiaanse sportarts Gustavo Castro afhangt, zou dat wel eens een proces van vele maanden kunnen zijn. “Afhankelijk van de precieze locatie en de mate van de blessure, zal dat tussen de vier en de acht maanden zijn”, aldus Castro tegen Ciclismcolombiano.com.