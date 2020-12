Nairo Quintana mikt op rentree in Tour Colombia

Nairo Quintana is nog altijd herstellende van een zware knieblessure, maar de renner van Arkéa-Samsic gaat voor een rentree in februari tijdens de Tour Colombia. “Het is afwachten hoe goed ik dan ben, maar ik zal zeker aan de start staan”, aldus Quintana.

De 30-jarige renner laat weinig aan de verbeelding over in gesprek met Antena 2. “De Tour Colombia komt eraan en ik ben van de partij, al kan ik niet inschatten hoe het tegen die tijd met mijn vorm is gesteld.” Quintana werd eind oktober geopereerd aan zijn linkerknie, aangezien hij na de coronabreak rondreed met hevige kniepijn.

Een gevolg van een ongeluk tijdens de zomer in Colombia, toen hij op training werd aangereden door een auto. Quintana leek in de Tour de l’Ain weinig last te hebben van zijn knie, maar in het Critérium du Dauphiné en de Tour de France bleef de linkerknie hem parten spelen. Hij wist de Tour nog wel uit te rijden, maar deed dit met een breukje in de knieschijf.

Trainingskamp

Na de operatie sprak de Colombiaanse sportarts Gustavo Castro van een genezingsproces van vier tot acht maanden. Quintana hoopt vier maanden na de operatie alweer terug te keren in het peloton. Volgens Lé Telegramme mist Quintana wel het eerste trainingskamp (tussen 14 en 22 december in Cannes) van zijn ploeg Arkéa-Samsic.