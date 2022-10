Arkéa-Samsic kondigt contractverlenging Gesbert en drie andere renners aan

De Fransman Elie Gesbert rijdt in ieder geval ook het komende jaar voor Arkéa-Samsic. Dat maakte de ploeg bekend via een persbericht. Daarnaast kondigde de Franse formatie ook contractverlengingen aan voor de Franse renners Laurent Pichon, Alan Riou en Thibaut Guernalec.

Gesbert rijdt al sinds het begin van zijn carrière voor de Franse ploeg. “Drie jaar geleden sprak het team de ambitie uit om deel uit te maken van de WorldTour. Verlengen is een mooie manier om ons gemeenschappelijke verhaal voort te zetten en te beginnen aan dit nieuwe hoofdstuk. Ik heb het niet altijd makkelijk gehad, maar ik ben altijd gesteund door de ploeg en manager Emmanuel Hubert”, aldus de Franse klimmer.

Ook de Bretonse identeit van de ploeg was voor Gesbert een belangrijke reden om bij te tekenen. “Ik vind het mooi om mijn binding met mijn thuisregio te laten zien. Het is heel mooi dat de Bretonse vlag volgend jaar overal te zien zal zijn in WorldTour-wedstrijden”, besluit de 27-jarige renner.

Naast Gesbert worden dus ook de contracten van Pichon, Riou en Guernalec verlengd. Ook deze drie renners zijn van Bretonse afkomst. Pichon, die er met zijn 36 jaar nog een seizoen aan vast plakt, werd dit jaar nog achtste in Parijs-Roubaix.