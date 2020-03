Arkéa-Samsic blijft strijdvaardig na valpartij Nairo Quintana dinsdag 10 maart 2020 om 15:56

Nairo Quintana moest maandag flink wat terrein prijsgeven in Parijs-Nice, aangezien de Colombiaan op een cruciaal moment ten val kwam in de felbetwiste waaieretappe naar Chalette-sur-Loing. De 30-jarige klimmer lijkt nu niet meer de voornaamste kandidaat om de ronde te winnen, maar zijn ploeg Arkéa-Samsic weigert de handdoek te gooien.

Quintana – dit seizoen al winnaar van de Tour de la Provence en de Tour des Alpes Maritimes et du Var – maakte een goede indruk in de openingsetappe van Parijs-Nice en de kopman van Arkéa-Samsic was ook bij de pinken toen er één dag later waaiers werden getrokken door onder meer Trek-Segafredo en EF Pro Cycling.

De gewezen winnaar van de Giro d’Italia en de Vuelta a España was mee in de eerste groep, maar kwam niet veel later ten val en was plots op achtervolgen aangewezen. “Het ging goed tot 25 kilometer van de aankomst”, zo schetst ploegleider Yvon Ledanois na afloop van de etappe. “Nairo viel echter door de nervositeit in het peloton.”

“De wedstrijd is nog niet beslist”

De Colombiaan werd opgewacht door zijn ploeggenoten, maar verloor aan de streep bijna anderhalve minuut op concurrenten als Maximilian Schachmann, Vincenzo Nibali en Sergio Higuita. “Vallen hoort nu eenmaal bij het wielrennen, al wil je dit natuurlijk niet meemaken. De wedstrijd is echter nog niet beslist.”

“We moeten de uitkomst van de etappe accepteren en vooruit kijken. De ronde finisht pas op zondag”, aldus Ledanois. Arkéa-Samsic liet na afloop van de etappe weten dat Quintana geen ernstige blessures heeft opgelopen. De ex-renner van Movistar heeft wel schaafwonden aan de rechterzijde van zijn lichaam.