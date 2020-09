Arkéa-Samsic bevestigt verhoor renners: “Tevreden met deze nieuwe informatie” woensdag 23 september 2020 om 14:42

Twee renners van Arkéa-Samsic zijn door de politie gehoord als getuigen in het onderzoek naar mogelijk dopinggebruik. Daarvan is de Franse ploeg op de hoogte gesteld, laat zij weten. Beide renners, onder wie Nairo Quintana, hadden zich vrijwillig gemeld.

Nadat beide renners, die door de ploeg niet bij name worden genoemd, waren gehoord, mochten ze naar huis terugkeren. Ze zijn vrij om zonder enige beperking hun job als profrenner te kunnen uitoefenen, schrijft de ploeg in een persverklaring. “Het team en zijn manager Emmanuel Hubert zijn tevreden met deze geruststellende nieuwe informatie en herstelt haar verbondenheid aan de waarden van integriteit en sportethiek in ere.”

Omdat Hubert en zijn ploeg geen toegang hebben tot de documenten in dit dossier, schrijven zij alert en waakzaam te blijven over wat er verder gebeurt. “Tot slot, als lid van de MPCC heeft het team van Arkéa-Samsic de afgelopen twintig jaar altijd zijn verbondenheid aan ethiek getoond en een standpunt ingenomen ten gunste van de strijd tegen doping. Van deze filosofie ten bate van een ethische, morele en rechtvaardige sport zal nooit worden afgeweken.”

Nairo Quintana liet in een verklaring reeds weten dat hij zich vrijwillig had gemeld bij de openbaar aanklager. “Ik heb alle vragen die mij gesteld zijn, van heldere antwoorden voorzien, met een schoon geweten. In die zin is het noodzakelijk om te benadrukken dat ik niet het onderwerp van de beschuldigingen van de autoriteiten ben. Ik ben en zal te allen tijde bereid zijn om twijfels van de openbare aanklager op te helderen, zoals ik maandag en dinsdag eerder heb gedaan.”

