Arjen Livyns mist Waalse klassiekers na valpartij

Arjen Livyns moet de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik noodgedwongen aan zich voorbij laten gaan. De 26-jarige renner moet rust houden na een zware val in de Amstel Gold Race.

Livyns kwam vroeg in de koers ten val doordat hij over een bidon reed, meldde zijn ploeg Bingoal Pauwels Sauces WB. Daarbij kwam de West-Vlaming hard op zijn hoofd terecht, waarna hij naar het ziekenhuis werd overgebracht.

“Dit is niet echt wat ik van deze zondag had verwacht”, zei Livyns, die een hersenschudding aan zijn val overhield. “Jammer dat ik mijn voorjaar zo moet eindigen.” Na enkele onderzoeken mocht hij het ziekenhuis verlaten. Hem is voorlopig rust voorgeschreven.