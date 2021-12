Arjan Bos keert bij Team DSM terug in wielerwereld

Op sponsorgebied is het zijn terugkeer in de wielersport. LV Logistics treedt vanaf 2022 voor minimaal drie jaar toe als co-sponsor van Team DSM. De internationale logistieke dienstverlener heeft sinds 1 september een nieuwe directeur: Arjan Bos. Vanuit zijn leidinggevende functies bij TVM verzekeringen was Bos in het verleden een van de drijvende krachten achter de succesvolle TVM wieler- en schaatsploeg.

“Ik weet uit ervaring welke positieve invloed sportsponsoring op een bedrijf kan hebben. Sportsponsoring heeft TVM in het verleden enorm veel gebracht. We hebben nu vanuit LV Logistics een contract voor drie jaar getekend, maar wanneer dit goed bevalt zijn we van plan om daarna nog groter in Team DSM te stappen. We hebben niet de ambitie uit te groeien tot de naamsponsor van de ploeg, maar we zien wel mogelijkheden om als co-sponsor in de toekomst nog nadrukkelijker in beeld te komen”, geeft Bos zijn plannen voor de lange termijn prijs.

TVM kende in de jaren negentig een succesvolle wielerploeg, waar onder andere Jeroen Blijlevens, Peter Van Petegem, Servais Knaven, Bart Voskamp en Jesper Skibby grote successen boekten. Van 1986 tot 2000 was de transportverzekeraar hoofdsponsor van een wielerploeg.

“We hebben met de wielerploeg mooie jaren gekend”, benadrukt Bos. “Al was er natuurlijk ook in 1998 het dopingvraagstuk. In de wielersport heeft sindsdien een grote transitie plaatsgevonden en de sport is een stuk schoner geworden. Bij Team DSM is ook een streng anti-dopingbeleid. Zij zetten daarmee zelfs de norm in de wielersport. Dat spreekt ons aan.”

Duurzaamheid

Na het avontuur in de wielersport was TVM veertien jaar lang succesvol met een schaatsploeg, waar o.a. Sven Kramer en Ireen Wüst grote successen vierden. Nu keert hij met LV Logistics terug in de topsport.

“LV Logistics is een internationale dienstverlener met onder andere veel klanten in de energiesector. Duurzaamheid is een belangrijk thema voor ons als bedrijf. Sporten, en in dit geval fietsen, staat natuurlijk ook voor die duurzame levenswijze. Als onderdeel van onze overeenkomst met Team DSM ondersteunen wij bovendien de organisatie ‘Trees for All’, die via het planten van miljoenen bomen en struiken CO2-uitstoot wil compenseren. Verder omarmen wij eveneens vitaliteit.”

LV Logistics, met 33 vestigingen wereldwijd en een omzet van een paar honderd miljoen euro, is de nieuwe naam van het bedrijf, dat honderd jaar geleden onder de naam J. Lensveld & Zonen in Vlaardingen werd opgericht en de laatste decennia enorm is gegroeid, vooral ook over de grenzen. LV Logistics geldt internationaal inmiddels als een autoriteit op het gebied van logistieke dienstverlening.

Bos: “We zijn over de hele wereld actief en hebben overal vestigingen. Vanwege de recente lancering van de nieuwe bedrijfsnaam zijn exposure en naamsbekendheid belangrijk voor ons. Wij willen de wereld vertellen dat we tegenwoordig alle activiteiten rond transport en logistiek voor onze klanten regelen. Of dat nu op de weg, over het spoor, op het water, door de lucht is of dat het warehouse-activiteiten betreft. Tijdens het wielerseizoen zullen we met relatiemarketing actief zijn tijdens de drie grote rondes, maar verder onder andere ook in de UAE Tour en de Ronde van Groot-Brittannië. Wielrennen is wat dat betreft een ideale mondiale sport geworden.”

Enkele jaren geleden sprak Bos ook al eens met Iwan Spekenbrink, de oprichter en eigenaar van Team DSM, over een mogelijk sponsorschap bij het huidige Team DSM. “Wij geloven in de visie van de ploeg: topprestaties door toewijding, samenwerking en innovatie. Het teambelang staat boven het individu. Dat is ook hoe wij binnen LV Logistics werken. Daarom past deze ploeg goed bij ons.”