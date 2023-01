Arianna Fidanza zegeviert in eerste Women Cycling Pro Costa De Almería

Arianna Fidanza heeft de eerste editie van de Women Cycling Pro Costa De Almería op haar naam geschreven. De 28-jarige Italiaanse van CERATIZIT-WNT Pro Cycling bleek na een lastige finale over de snelste benen te beschikken en versloeg Emma Norsgaard en Audrey Cordon-Ragot.

In het zuiden van Spanje zag een nieuwe vrouwenkoers vandaag het levenslicht. In de Women Cycling Pro Costa de Almería – een UCI 1.1-koers – kregen de rensters een parcours van 135,2 kilometer voor de wielen geschoven. Onderweg werden de hoogtemeters niet geschuwd en stonden er met de Alto Río de Aguas (3,3 km aan 3,9%), Alto Cuervas de Sorbas (1,9 km aan 5,7%) en de Alto de la Geoda de Pulpí (6,6 km aan 4%) drie gecategoriseerde beklimmingen op het menu.

Na de top van de laatste klim was het echter nog wel goed dertig kilometer tot de streep, en dus waren er verschillende koersscenario’s mogelijk op weg naar de finish in Cuevas del Almanzora. De voor Zaaf Cycling Team uitkomende Heidi Franz reed lange tijd voor het peloton uit, maar de Amerikaanse was in haar eentje kansloos tegen de verenigde krachten in het peloton. Franz werd netjes op tijd bij de lurven gegrepen, en vanaf dat moment kon de finale echt beginnen.

In de slotfase probeerden meerdere rensters er nog vanonder te muizen, en werd het peloton stevig uitgedund, maar toch kregen we een sprint om de overwinning. Norsgaard leek op papier de snelste van het pak, maar de Deense van Movistar moest haar meerdere erkennen in de Italiaanse Arianna Fidanza, die ook succesvol is als baanwielrenster.

De oud-renster van onder meer Astana, Lotto Soudal Ladies en Team BikeExchange-Jayco komt sinds dit jaar uit voor CERATIZIT-WNT Pro Cycling en begint met een zege aan de nieuwe samenwerking.