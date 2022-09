Arensman tweede in laatste bergrit: “Ik wist meteen dat ik goede benen had”

Thymen Arensman hoopt de Vuelta a España vandaag als zesde te beëindigen. De jonge Nederlander van Team DSM liet zaterdag in de laatste bergrit van de ronde nog maar eens zijn klasse zien: Arensman eindigde namelijk als tweede op de flanken van de Puerto de Navacerrada.

Pre-order de nieuwe RIDE en betaal tijdelijk geen verzendkosten

Gravel, kasseien, modder, zand, met tassen, zonder tassen: dat zijn de thema's van de nieuwe RIDE die eind september verschijnt. Pre-order nu ons najaarsnummer en betaal tijdelijk geen verzendkosten. Gravel, kasseien, modder, zand, met tassen, zonder tassen: dat zijn de thema's van de nieuwe RIDE die eind september verschijnt. Pre-order nu ons najaarsnummer en betaal tijdelijk geen verzendkosten. Bestel hem hier

De 22-jarige Arensman voelde zich al goed van bij de start, zo liet hij na afloop weten op de website van zijn ploeg. “We wisten van tevoren dat het een zware etappe zou worden. Ik voelde me al goed op de eerste klim. Ik had altijd controle en wist meteen dat ik goede benen had. Ik voelde me ook nog erg goed toen Enric Mas aanviel en Evenepoel volgde. Ik was de enige renner die meteen kon reageren.”

“Dat gaf nog meer vertrouwen. Het ging hard, maar ik had na die klim (de Puerto de la Morcuera, red.) nog steeds het gevoel dat ik iets in de benen had. Op het einde ging ik er dan ook vol voor toen ik hoorde dat Carlos Rodríguez moest lossen.”

Strijd voor plek zes?

De Spaanse kampioen van INEOS Grenadiers kwam donderdag hard ten val, wist de schade nog wel te beperken, maar moest alsnog meer dan een minuut prijsgeven op zijn directe concurrenten. Arensman wist zo alsnog een plekje op te schuiven in het klassement en staat nu, met alleen nog de vlakke slotetappe naar Madrid voor de boeg, zesde.

Het verschil tussen beide mannen is echter maar één seconde in het voordeel van Arensman. “Als zesde eindigen in de Vuelta is een geweldige prestatie. We gaan vandaag zeker proberen om die plek te behouden”, aldus de Nederlander.