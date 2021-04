Arensman toont zich in de vlucht: “We wilden de koers hard maken”

Thymen Arensman was een van de vluchters die kleur gaven aan de eerste etappe van de Ronde van Romandië. De Nederlander van DSM bleek de sterkste van de kopgroep van zes man en met nog twintig kilometer te gaan werd hij als laatste ingerekend.

“We hadden een goed strijdplan vandaag. Iedereen zette zich ten volle in voor een sprint met Nico Denz”, blikte Arensman naderhand terug. “We wilden de koers hard maken met een grote vlucht met een van ons daarbij, zodat het peloton op de beklimmingen vaart moest maken. Uiteindelijk zat ik er met enkele andere sterke jongens, dus dat doel was alvast bereikt. Het was een mooie ontsnapping en we pakten een aardig gat.”

“We reden vol door op de beklimmingen, maar omdat we zo’n groot gat hadden achtervolgde het peloton erg snel en op de laatste klimmetjes was het erg zwaar. Nico heeft het echt geprobeerd en de jongens deden er alles aan om hem in positie te houden, maar hij redde het niet in de eerste groep. Ik deed mijn best om de ontsnapping rijdende te houden en de koers zo zwaar mogelijk te maken”, ging de 21-jarige Nederlander verder.

Op de laatste twee klimmetjes testte Arensman zijn benen nog eens en probeerde hij het ook nog even alleen. Pas na de Chamoson, op twintig kilometer van de streep, werd hij ingelopen door het peloton. “Ik wilde me testen voor de komende dagen”, zei de jonge renner daarover. “Als ik zie hoe de ploeg zich voor ons doel inzette vandaag, zijn dat geweldige voortekenen voor de rest van de week. Iedereen is vastberaden en voelt zich goed, dus we blijven ervoor gaan.”