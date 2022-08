Arensman gaat afzien in Baskenland: “In eerste week ben ik niet zo heel goed”

Video

Thymen Arensman kijkt uit naar zijn ontdekkingstocht in de Vuelta a España, maar weet ook dat de etappes in het Baskenland hem niet zo goed liggen. “Het gaat voor mij afzien gaat worden. Het zijn vooral korte en steile klimmen en dat is niet mijn specialiteit”, geeft de getalenteerde kopman van Team DSM aan bij WielerFlits.

“Het gaat zo goed mogelijk volgen worden, en ik weet dat ik in de eerste week niet zo heel goed ben, net zoals in de Giro”, aldus Arensman. “Dus ik ga proberen deze week goed door te komen, en dan hoop ik dat er betere dagen voor mij komen. Ik hoop op een goede tijdrit (op de dinsdag na de tweede rustdag, red.) en daarna een goede tweede en derde week. Maar ik kan de toekomst niet voorspellen, dus we gaan het zien.”

Dinsdag, op de lastige aankomst in Laguardia, verloor Arensman zeven seconden op meerdere favorieten. “Ik zag ergens dat twaalf klassementsrenners op 7 seconden zaten. Op zo’n punchaankomst kan ik daar hartstikke tevreden mee zijn. Het is zeker niet mijn ding, dus dan ben ik blij dat ik niet veel tijd heb verloren”, bekijkt hij het positief. Tijdverlies kan Arensman niet gebruiken, want hij gaat voor het algemeen klassement. “Het is een doel om te kijken wat ik hier kan in een klassement, maar als ik niet goed genoeg ben dan is het heel makkelijk switchen naar etappes.”