Arctic Race stelt voorbeeld na ‘drama in Burgos’ en weert verkeersdrempel in finale

Organisatoren leren uit hun fouten, zo blijkt. De aankomst van de openingsetappe van de Arctic Race of Norway wordt een paar honderd meter verlegd, dit om een verkeersdrempel in volle finale te weren. Daarmee refereert de organisatie – zij het met niet zoveel woorden – naar het incident in de Ronde van Burgos van vorige week, waar David Dekker zwaar ten val kwam.

De aankomst van de openingsetappe in Mo i Rana is nochtans oplopend en er wordt niet meteen een massasprint verwacht, zodat het risico op een eventuele val een stuk minder groot is dan vorige week tijdens de tweede etappe van de Ronde van Burgos. Toch wil organisator ASO geen risico nemen, werd ons na afloop van de teambriefing verteld.

Om de verkeersdrempel in die laatste honderden meters te vermijden, wordt de aankomst dus met een paar honderd meter opgeschoven (zie afbeeldingen onder). Zo wil de parcoursbouwer en ASO een voorbeeld stellen. De Arctic Race of Norway heeft een goede reputatie wat veiligheid betreft en dat willen ze in Noorwegen liefst ook zo houden.

De Arctic Race start donderdag en eindigt op zondag. Lees hier onze voorbeschouwing op de rittenkoers.